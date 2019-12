TOP:5 Noticias interesantes -Diciembre 09 de 2019

Luego de dos semanas de una intensa competencia en la que 90 concursantes de todos los rincones del mundo se disputaron la corona de Miss Universo, este domingo terminó el certamen con la elección de una nueva reina, con estilo diferente, quien recibió la corona que la acreditará por el próximo año como la mujer más bella del planeta.

La velada, en la que Steve Harvey fue el conductor, dejó a todos muy contentos, incluso a las concursantes que no lograron avanzar tanto como ellas pensaban.

Aquí te presentamos nuestro TOP 5 de noticias del certamen que este lunes están haciendo titulares en los medios de comunicación de todo el mundo, que siguió la competencia en vivo. Hoy te mostramos los entre telones que hubo y del que muchos no paran de hablar, entre ellos, una reina muy querida que violó su dieta.

1.Una sudafricana de pelo corto ganó Miss Universo

Este domingo la representante de Sudáfrica, Zozibini Tunzi, se coronó como la nueva Miss Universo, y además de ser una mujer preciosa, con un carisma y una humildad envidiables, la nueva reina se echó la corona al bolsillo, por cuenta de sus respuestas.

La Nueva Miss Universo, quien tiene 26 años, se lució con la respuesta que dio a la pregunta final del jurado, donde no solo dejó a todos con la boca abierta por la manera calmada de responder, sino por la forma tan articulada en que abordó el interrogante.

“Creo que el asunto más importante que debemos enseñarle a las niñas hoy es a ser líderes. Algo de lo que durante muchos años han carecido las chicas jóvenes y las mujeres, no porque no queramos sino por lo que la sociedad quiere mostrar que es lo que las mujeres deben ser”, dijo la nueva Miss Universo, desatando la histeria y los aplausos del público, que desde ese momento la pusieron como la favorita absoluta.

2.Miss Brasil rompió la dieta en Miss Universo

La bella Miss Brasil, Julia Horta no ganó la corona de Miss Universo, pero sin duda se robó el cariño del público, por cuenta de su gracia y sencillez.

Y en un hecho muy gracioso que fue captado en cámara por su gran amiga, la Miss Colombia, Gabriela Tafur, la bella brasilera dejó ver que en el último día de la competencia ya no pudo seguir la dieta y mostró que cayó rendida ante una curiosa ensalada. Una ensalada de papitas de paquetes y chocolates.

3.¿Steve Harvey volvió a equivocarse?

Steve Harvey announced the Philippines as a national costume winner but the real winner is MalaysiaPH is the real winner. 2019-12-09T02:56:10.000Z

Steve Harvey, el presentador de Miss Universo, reconocido mundialmente por la equivocación que tuvo en 2015 tras anunciar por error a la Miss Colombia, Ariadna Gutiérrez, pareció volverse a equivocar este año.

El conductor de Miss Universo estaba presentando el premio al mejor traje típico y cuando se refirió a la ganadora, la representante de Malasia, se refirió a ella como Miss Filipinas. Tras oír eso, la reina lo corrigió y le dijo que era Malasia, ante lo que Harvey reaccionó con gracia, pero lo que no supimos es si en verdad volvió a meter la pata o si fue uno de sus chistes.

4.Miss Colombia: la gran descabezada en Miss Universo

Miss Universe 2019 Top 10 Swimsuit Competition | Miss Universe 2019Miss Universe 2019 Top 10 flaunts their physique in their colorful swimsuits. Courtesy of: “IMG Universe, LLC” The Miss Universe Organization Subscribe to the ABS-CBN Entertainment channel! http://bit.ly/ABS-CBNEntertainment Visit our official website! http://entertainment.abs-cbn.com http://www.push.com.ph Facebook: http://www.facebook.com/ABSCBNnetwork Twitter: https://twitter.com/ABSCBN Instagram: http://instagram.com/abscbn #MissUniverse2019 #MissU #MissUTop10 2019-12-09T02:35:27.000Z

Gabriela Tafur, la bella representante de Colombia era considerada por la prensa especializada, por el público y hasta por Osmel Sosa como la favorita, pero al final solo llegó hasta las cinco finalistas.

Aunque la preciosa colombiana hizo un gran trabajo y mostró su sencillez, “se bajó muy pronto de los tacones”, pues al final se le vio apagada y hasta le faltó fuerza para responder la pregunta final.

De todos modos quedó muy contenta con el resultado y con la ganadora.



5.Miss México se coló a la final por sus respuestas

Aunque la representante de México, Sofía Aragón, no sonaba con tanta fuerza para llegar hasta la final, a medida que avanzaba el concurso, logró convencer al jurado con su elocuencia a la hora de hablar. Además de su belleza, fue su oratoria y sus atinados mensajes a la audiencia lo que le dieron el cupo al Top 3, quitando del camino a Miss Colombia y Tailandia.