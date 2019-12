Protagonista de “Café” recuerda el abuso sexual que sufrió: ¿qué confesó Margarita Rosa?

Margarita Rosa de Francisco, la famosa protagonista de la telenovela “Café con aroma de mujer”, quien se ha convertido en una activista social y defensora de los derechos de las mujeres, hizo una dura confesión. La actriz de 54 años reveló que cuando era todavía una niñita, con unos 8 años de edad, fue víctima de abuso sexual.

La ex Miss Colombia hizo el relato a través de una columna que escribió, donde narró la manera como un hombre adulto, que la triplicaba en edad, se aprovechó de su inocencia para abusarla, bajo la excusa de que iba a enseñarle a conducir.

“El hombre para el carro y me dice: ‘siéntese en mis piernas’. Yo me siento ahí y la clase de manejar comienza. Y la culpa no era mía (tenía ocho años). Ni dónde estaba (dentro de un carro). Ni cómo vestía (un vestido con canesú y cuello redondo). El violador fuiste tú, muchacho. ¿Cuántos años tendrías? Calculo que por ahí unos veinticinco”, comentó la actriz.

La exesposa de Carlos Vives comentó que el día del abuso se encontraba en una piscina en compañía de su hermano y un amigo de él y el conductor que no paraba de observarla nadar, le propuso enseñarle a manejar.

“Me hace vestir y me monta en el carro y me llevó lejos a una carretera, cerca del aeropuerto, y me lleva lejos, y yo ya empiezo a sentir un terror indecible en el carro. Empiezo a percibir que algo no está bien ahí”, dijo la exreina de belleza. “Empiezo a sentir el pene de él, pero tengo la confusión entonces de que me había sentado encima de la palanca de cambios, y yo estoy cogiendo el timón con las manos. Tengo al hombre detrás con una respiración horrible”.

En el video que acompañó su confesión, la llamada Gaviota agregó que cuando quiso zafarse de la situación y le dijo al joven que quería regresar, el sujeto cínicamente le respondió: “No… yo le digo cuándo se termina la clase”.

“Yo solo me acuerdo de haber sentido ese contacto sexual de él debajo de mí (…) pero el violador no es un individuo, sino todo un sistema de abandonos y de duelos desiguales encadenados unos a otros. Sigamos gritando, mujeres, si eso ayuda a desarmarlo”, concluyó.

Margarita Rosa se hizo famosa en todo el mundo gracias a sus famoso melodrama “Café con aroma de mujer”, historia que causó sensación en 1994, cuando salió al aire junto a Guy Ecker.

La historia de amor de la famosa Gaviota pasaba en medio de las bellas montañas de Colombia y los hermosos cafetales, que sirvieron como escenario para que se desarrollara el amor entre Teresa y Sebastián Vallejo.

Con su naturalidad, su melena rizada y esa voz melodiosa que enamoró a millones de televidentes, Margarita Rosa de Francisco se metió en el corazón del público.

Pero luego de un par de producciones más, y cuando todo el mundo le auguraba ser la reina de los melodramas, la colombiana optó por alejarse de la pantalla matricularse en una universidad en Bogotá y estudiar música y estuvo mucho tiempo alejada de los refelctores hasta que con el tiempo quiso regresar

Se convirtió en la presentadora estelar del reality show El Desafío, participó en películas como Paraíso Travel y actualmente trabaja en la serie de Netflix Narcos.