Madison Anderson, Miss Puerto Rico 2019: 5 datos Curiosos que saber

Madison Sara Anderson Berrios es la última chica que representa a Puerto Rico en el concurso Miss Universo 2019-2020. La pequeña nación insular ha tenido el tercer mayor número de ganadores de Miss Universo con cinco titulares, detrás de Estados Unidos con ocho y Venezuela con seis. ¿Madison pondrá a Puerto Rico en un empate de segundo lugar con Venezuela en el concurso de este año?

Solo tendremos que sintonizar el concurso Miss Universo 2019 el domingo (8 de diciembre) a las 7 p.m. ET / PT en FOX para averiguarlo. Por ahora, aquí está todo lo que necesita saber sobre la candidata que representa a la Isla del Encanto.

1. Madison creció en Orlando

Madison puede estar compitiendo bajo la bandera de Puerto Rico, pero nació en Arizona de un padre estadounidense, Adam Anderson, y una madre puertorriqueña, Belinda Berrios, y se crió en Orlando, Florida. Pero le dice al Orlando Sentinel que está orgullosa de representan a todos los puertorriqueños, vivan o no en la isla.

“Estoy representando a la nueva generación de puertorriqueños que no necesitan vivir en Puerto Rico ni hablar español. Si nació en los Estados Unidos, no es menos puertorriqueño. Estos son sentimientos que llevas a cualquier parte. Esa es la nueva generación de puertorriqueños “, dice Anderson Berrios.

Antes de ganar Miss Universo Puerto Rico, Madison compitió en el concurso Miss Florida USA 2019, terminando en el segundo lugar detrás de Nicolette Jennings. Madison también compitió en el concurso Miss Florida Teen USA 2014, terminando cuarto finalista.

2. Su victoria en Puerto Rico fue controvertida

Madison Sara | MISS UNIVERSE PUERTO RICO 2019MADISON SARA ANDERSON – THE NEW MISS UNIVERSE PUERTO RICO 2019 MISS UNIVERSO PUERTO RICO 2019 ✅ Miss Universe Puerto Rico 2019 ✅ TOP 4 Miss Grand Slam 2016 ✅ 3rd Runner-Up Miss Grand International 2016 ✅ Miss Grand Puerto Rico 2016 Do you recognize her? 😉 ¿Puede ella ganar? #MissUniverse #MissUniversePuertoRico #MissUniverse2019 #MU #MU2019 2019-06-14T04:03:47.000Z

Debido a las raíces de Madison en Florida, su victoria en el concurso Miss Universo Puerto Rico no estuvo exenta de controversia. Después de ser coronada, el hashtag #NoMeRepresenta, rápidamente ganó popularidad en Twitter, y los usuarios enumeraron todas las cosas que Madison no hace o no conoce porque no creció en Puerto Rico

Parte de la controversia surgió del hecho de que el primer idioma de Madison es el inglés y no habla español con fluidez. Durante el concurso, Madison tuvo que pedirle a un juez que repitiera una pregunta porque no la entendió por completo la primera vez. Esa respuesta provocó abucheos de la multitud.

Después, Madison le dijo al Orlando Sentinel que no se sentía incómoda compitiendo contra mujeres que nacieron y se criaron en la isla.

“No me siento diferente de los otras candidatas porque también soy puertorriqueña. Represento a las mujeres aquí, pero también a las que viven en el extranjero ”, dijo Madison. “Siempre llevo a Puerto Rico en mi corazón, pero poder regresar ahora, representar a mi isla y contar mi historia, es muy especial para mí”.

Madison también le dijo a Metro Puerto Rico que ser puertorriqueño es algo que llevas en la sangre.

“Para ser puertorriqueño, se lleva en la sangre y en el corazón. Estoy orgullosa de ser la voz de los puertorriqueños fuera de Puerto Rico. Jugaré un papel excelente para la nación en Miss Universo “, dice Madison.

Fue apoyada en Instagram por Denise Quinones, una ex Miss Universo de Puerto Rico y actual directora del concurso Miss Universo Puerto Rico, agradeciendo a Madison por recordarles a todos que ser puertorriqueño es “llevado en la sangre y el corazón y no hay nadie”. … que pueda imponer un grado en nuestra puertorriqueña “.

3. Combatir la violencia doméstica es su causa principal

Según su perfil de Miss Universo, Madison es embajadora contra la violencia doméstica y funda Metamorphosis, un programa en el que “ayuda a las víctimas recuperadas a convertirse en su mejor yo para que puedan lograr la reintegración más exitosa de la sociedad”.

La metamorfosis también tiene como objetivo ayudar a liberar a las mujeres de las inseguridades que portan como víctimas de abuso, y ayudarlas a “huir a vivir sin temores”.

También pasa tiempo visitando pacientes con cáncer en el Hospital de Niños y Mujeres de San Jorge de Puerto Rico. Ella escribe en Facebook, “Poder darles una sonrisa y sentir su fuerza y ​​coraje para la vida es algo que me emociona. Gracias una vez más a todo el personal del hospital por permitirme vivir este hermoso momento “.

4. Madison no tiene miedo de ser política

El verano pasado, decenas de miles de puertorriqueños salieron a las calles en una protesta exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló a raíz de investigaciones de corrupción, así como conversaciones privadas que incluyeron comentarios misóginos y homofóbicos, además de comentarios insensibles sobre las muertes en Puerto Rico después del huracán María.

En el momento de las protestas, Madison instó a sus compañeros puertorriqueños a “defender nuestros derechos con respeto”.

“Recuerde que no hay nada imposible cuando hay coraje, responsabilidad y respeto y que las mayores victorias no se logran por la fuerza, sino por buena voluntad. Te veo hoy a las 5 de la tarde para protegerte en paz y unidad ”, dice en un video de Facebook.

Otras celebridades que se unieron a las protestas incluyeron a Ricky Martin, Benicio Del Toro, las estrellas de reggaetón Bad Bunny y Residente, y las celebridades locales Tommy Torres, Karla Monroig y PJ Sin Suela.

El gobernador Rosselló finalmente renunció.

5. Sus fanáticos se llaman Team Mariposa

Los emojis y las caricaturas de las mariposas están en todo el Instagram y la página oficial de Facebook de Madison porque sus admiradores son “Team Mariposa” –

Por eso también Madison eligió “Metamorfosis” como el nombre de su organización dedicada a ayudar a las mujeres.

¿Sabías que fue una mujer la que descubrió la metamorfosis de la mariposa? La entomóloga alemana naturalista y pionera Maria Sibylla Merian, autora de un libro ilustrado titulado La oruga, transformación maravillosa y alimentación floral extraña (1679) “, escribe Madison en Facebook.

“Las mujeres son tan atentas, sensibles y poderosas que tenemos en nuestras manos la capacidad de generar impacto y crear cambios en el mundo. Pero debemos comenzar con nosotros. Encontrar esa fuerza interior y, en segundo lugar, ayudar a otras mujeres. Juntos somos más poderosos “.

El concurso Miss Universo 2019 se transmite en vivo el domingo (8 de diciembre) a las 7 p.m. ET / PT en FOX.