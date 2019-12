Cómo ver el encendido del Árbol del Rockefeller 2019 en vivo:LIVE STREAM

La iluminación anual del árbol de Navidad del Rockefeller Center es una tradición que se remonta a la década de 1930, con la primera iluminación televisiva de árboles transmitida en 1951 por NBC. Pero desde 1997, NBC ha realizado la iluminación del árbol en un evento especial, llamado Navidad en el Rockefeller Center.

Las transmisiones especiales de este año el miércoles (4 de diciembre) a las 8 p.m. ET / PT. Si no tiene cable, puede ver una transmisión en vivo de NBC en su computadora, teléfono, Roku, Fire TV, Apple TV u otro dispositivo de transmisión a través de uno de los siguientes servicios de suscripción de transmisión de TV en vivo sin cables:

NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) es uno de los más de 95 canales de TV en vivo incluidos en el paquete principal de FuboTV.

Comience su prueba gratuita de FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver una transmisión en vivo de Navidad en el Rockefeller Center en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de Cloud DVR (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Mirada de 72 horas”, que le permite ver la mayoría de los programas hasta tres días después de que salgan al aire, incluso si olvidó grabarlos.

AT&T TV Now (anteriormente DirecTV Now) ofrece seis paquetes de canales diferentes. Varían entre 45 y 125 canales de televisión en vivo, y todos incluyen NBC (en vivo en la mayoría de los mercados).

Comience su prueba gratuita de AT&T TV ahora

Una vez inscrito en AT&T TV Now, puede ver una transmisión en vivo de Navidad en el Rockefeller Center en su computadora a través del sitio web de AT&T TV Now, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo de transmisión compatible a través de la aplicación AT&T TV.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV Now, sin importar el paquete de canales que elija, viene con un DVR en la nube incluido.

Hulu con TV en vivo

NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en Hulu With Live TV, que viene con más de 60 canales de TV en vivo y la extensa biblioteca a pedido de Hulu de programas de TV y películas.

Obtén Hulu con TV en vivo

Una vez inscrito en Hulu con Live TV, puede ver una transmisión en vivo de Navidad en el Rockefeller Center en su computadora a través del sitio web de Hulu, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One, Nintendo Switch, Echo Show u otro dispositivo de transmisión a través de la aplicación Hulu.

Si no puede ver en vivo, “Hulu with Live TV” viene con su extensa biblioteca a pedido (que tiene la mayoría de los nuevos episodios y especiales disponibles después de su emisión) y 50 horas de almacenamiento en la nube DVR (con la capacidad de actualizarse a “Enhanced Cloud DVR”, que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Christmas en Rockefeller Center

This Is The 2019 Rockefeller Center Christmas Tree | NBC New YorkLadies and gentleman, the 2019 Rockefeller Center Christmas tree has been chosen. The Norway spruce, which will be the 88th tree to grace the Plaza for the annual weeks-long display, will come from the village of Florida in New York's Orange County, Rockefeller Center announced on Instagram Monday. Details on the tree's height and owners weren't immediately released. It will be cut down on Thursday, Nov. 7, and arrive at Rockefeller Center on Saturday, Nov. 9. After being adorned with more than 50,000 multi-colored lights and crowned with the iconic Swarovski star, the tree will be illuminated for the first time during a live television broadcast on Wednesday, Dec. 4. NBC 4 New York on Twitter: http://4.nbcny.com/kAuuwUN NBC 4 New York on Facebook: http://4.nbcny.com/mbeh714 NBC 4 New York on Instagram: http://4.nbcny.com/g5YlkcI NBC 4 New York on Youtube: http://4.nbcny.com/iTUpy5e #RockefellerTree #Christmas #Holidays #NYC ———————————————– NBC 4 New York / WNBC is the flagship station of the NBC Owned Television Stations division of NBCUniversal, serving the New York Tri-State area with an unparalleled commitment to broadcast excellence for more than 75 years. For more information about NBC 4 New York, visit NBCNewYork.com. 2019-10-21T23:41:24.000Z

Esta tradición anual es una forma festiva de comenzar la temporada navideña. Presentado por los presentadores de HOY Savannah Guthrie, Hoda Kotb, Al Roker y Craig Melvin, el programa de dos horas siempre presenta actuaciones animadas y alegres y este año no es diferente.

Los artistas intérpretes o ejecutantes para 2019 incluyen Chicago, John Legend, Brett Eldredge, Idina Menzel, Gwen Stefani, Lea Michele, Derek y Julianne Hough, Ne-Yo, Straight No Chaser y Skylar Astin y Alex Newell, además de Radio City, que siempre patea con fuerza. Rockettes y una aparición especial de Miss America 2019 Nia Franklin.

The Story Behind The 2019 Rockefeller Center Christmas Tree | TODAYAs the 2019 Rockefeller Center Christmas tree arrives in New York City, hear the story behind the 77-foot-tall Norway spruce from Florida, New York. » Subscribe to TODAY: http://on.today.com/SubscribeToTODAY » Watch the latest from TODAY: http://bit.ly/LatestTODAY About: TODAY brings you the latest headlines and expert tips on money, health and parenting. We wake up every morning to give you and your family all you need to start your day. If it matters to you, it matters to us. We are in the people business. Subscribe to our channel for exclusive TODAY archival footage & our original web series. Connect with TODAY Online! Visit TODAY's Website: http://on.today.com/ReadTODAY Find TODAY on Facebook: http://on.today.com/LikeTODAY Follow TODAY on Twitter: http://on.today.com/FollowTODAY Follow TODAY on Instagram: http://on.today.com/InstaTODAY Follow TODAY on Pinterest: http://on.today.com/PinTODAY #RockefellerCenterChristmasTree #TodayShow The Story Behind The 2019 Rockefeller Center Christmas Tree | TODAY 2019-11-09T16:53:59.000Z

El árbol de este año es un abeto de Noruega de 77 pies de altura que se estima que tiene más de 70 años, donado por Carol Schultz del Condado de Orange, Nueva York. Pesa aproximadamente 12 toneladas, y eso sin la estrella de cristal Swarovski de 900 libras que se sentará encima del árbol.