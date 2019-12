Modelo polaca asegura que Harvey Weinstein la violó siendo niña: ¿quién es Kaja Sokola?

El productor de Hollywood Harvey Weinstein sigue en el ojo del huracán por acusaciones de agresiones sexuales, y esta vez a la larga lista de mujeres que lo acusan se sumó la guapa modelo Kaja Sokola.

La también actriz se convirtió en la más reciente mujer en acusar a Harvey Weinstein de agredirla sexualmente en hechos que habrían ocurrido cuando ella tenía 16 años, en el 2002.

El nombre completo de Sokola es Kaja Funez Sokola. Sus abogados presentaron una demanda civil el jueves 19 de diciembre.

“Cuando tenía 16 años, vine a Nueva York desde Polonia para trabajar como modelo y tratar de convertirme en actriz, que había sido el sueño de mi infancia. Poco después de llegar a Nueva York, Harvey Weinstein abusó sexualmente de mí. He estado viviendo con el trauma de ese día desde entonces”, aseguró la joven en un aparte de la demanda presentada por sus abogados, que fue enviado a Heavy.com. “Originalmente presenté mi caso bajo un seudónimo como parte de una demanda colectiva contra Harvey Weinstein, sus compañías y socios. Pero no puedo aceptar el “acuerdo global” propuesto como justo o equitativo”, agregó la mujer.



La polaca dijo además: “No hay responsabilidad para los perpetradores, compensación insuficiente para todas las víctimas y millones de dólares destinados a personas que creo que permitieron a Weinstein. Por lo tanto, hoy estoy presentando mi propio caso, en mi propio nombre, en virtud de la Ley de Víctimas de Niños de Nueva York, contra Harvey Weinstein y algunos de sus facilitadores, incluidos Robert Weinstein, Miramax y Disney, cada uno de los cuales podría tener, y debería haber detenido a Harvey Weinstein antes de convertirme en otra de sus víctimas”.

Ni Weinstein ni sus abogados han respondido aún a los reclamos de Sokola.



Según su demanda civil, Sokola dice que conoció a Weinstein cuando tenía 16 años en un evento de modelaje en 2002. Weinstein se enteró de que estaba interesada en actuar, y le pidió que almorzaran. Pero en lugar de ir a almorzar, Sokola dice que Weinstein la llevó de vuelta a su apartamento en Nueva York y la obligó a masajear su pene, según informó The New York Times.

Ahora con 33 años, Sokola dijo que ya no está interesada en una carrera en el modelaje o la actuación y prefiere dedicarse a su labor como sicóloga.

En la declaración enviada a Heavy.com por sus abogados, Sokola explicó esto.

“Hace mucho tiempo que dejé de modelar y, debido a Harvey Weinstein, renuncié a mis sueños de actuar. Estoy agradecida de hacer un trabajo importante como psicóloga clínica y psicoterapeuta. Como parte de mi educación y experiencia profesional, he aprendido que algunas heridas nunca sanan por completo. Los recuerdos de abuso sexual son como una cicatriz después de una quemadura, pero debido a que la lesión es para la psiquis, es invisible para todos, excepto para la víctima. Al revelar mi propia cicatriz, espero alentar a otros a hablar sobre sus propias experiencias”, dijo la joven.

“Sé que esta demanda no puede borrar el dolor con el que he estado viviendo durante 17 años. Pero espero lograr al menos alguna medida de justicia que todavía se ha negado a las muchas víctimas de Harvey Weinstein”, advirtió la presunta víctima del productor.



Las acusaciones de Sokola aparecieron por primera vez como una parte anónima en una demanda colectiva presentada contra Weinstein el año pasado. Solo entonces se la conocía como “Jane Doe”. Según The New York Times, Sokola presentó su propio reclamo después de rechazar un acuerdo de solución de $25 millones alcanzado la semana pasada entre Weinstein y docenas de sus acusadores.

Ahora, la demanda de Sokola, que busca una cantidad no especificada por sus daños, alega que Weinstein fue ayudado y habilitado por quienes lo rodeaban, incluido su hermano, Bob Weinstein, así como Miramax y Disney.

“El principal entre los facilitadores de Harvey Weinstein fue su hermano, Robert Weinstein, su antiguo colaborador, socio comercial y codirector de Miramax… Robert Weinstein no estaba solo. De hecho, numerosos empleados y ejecutivos de Miramax y Disney estaban al tanto del patrón de mala conducta de Harvey Weinstein, pero las compañías que lo emplearon no lograron supervisarlo por completo, y continuaron dándole poder con su prestigio y recursos y le permitieron encontrar más víctimas, incluyendo a Kaja Sokola”, agrega la demanda.