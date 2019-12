Cómo tomarte la mejor “SELFIE” en estas fiestas ?

Si quieres dominar la técnica para capturar tus mejores momentos en esta época de festejos y celebraciones aplica estas sencillas reglas para lograr una “selfie” de película!

Más allá de vernos y sentirnos bien con nosotras mismas, tomar una “selfie” de impacto requiere de ciertos trucos, sobretodo si lo que buscas es perpetuar recuerdos junto a tus seres queridos. Estos son puntos claves para lograr el éxito y lucir mejor que nunca:

1. Tecnologia adecuada

Casi todos los nuevos teléfonos tienen la opción de la cámara frontal para facilitar la tarea y permitirte chequear tu look como si estuvieras frente al espejo.! Ya actualizaste tu Smartphone?

Otra herramienta útil y muy de moda es el “Selfie Stick” que te permite alejar el teléfono de tu rostro y esconder tu brazo para lograr una panorámica más amplia.

En todo caso si no lo tienes a mano o eres como yo que opta por el método tradicional asegúrate de buscar un ángulo favorable donde no tengas que estirarte demasiado.

MUCHO OJO: El teléfono debe estar a la altura de tu nariz o un poco más alto para una mejor imagen. Evita las tomas bajas pues no son glamorosas! El rostro puede lucir escurrido y revelarte un cuello y una papada que nunca habías descubierto!

Este tipo de selfies desastrosos han sido la panacea para los cirujanos plásticos que han aumentado su clientela… Ya sabes el teléfono a la altura de la nariz o más arriba. Si la foto incluye torso y rostro trata de tomarla con la cámara a la altura de la cintura.

2. Luz Natural

Las celebridades los saben y lo exigen!! Toda la magia de una foto es cuestión de iluminación! Recurre a la luz día para una selfie glamorosa y asegúrate que la luz dé a tu rostro de manera frontal y perpendicular.

Los selfies y fotos tomados al medio día te crearán sombras, ojeras y papadas muy poco favorables.

Busca explotar tu “lado bueno” o perfil favorito. Los mejores retratos NUNCA son de frente como si se tratara de una toma para cédula o pasaporte! Explora tus ángulos y practica hasta encontrar lo que te haga lucir más atractiva. Pero no te cases con la misma pose!! En la imaginación está el secreto del éxito.

3. El ambiente ideal

Como en las buenas películas e imágenes la escenografía es VITAL.

Busca un fondo atractivo! Si estás afuera aprovecha un bello paisaje, o diversas texturas de verde. Si estás en interiores busca un rincón de tu casa donde haya un elemento interesante.

Muchas veces la sencillez de un muro con textura bonita, una tela colorida o pieza de decoración serán complementos a tu rostro y no te quitarán protagonismo.

Evita los ambientes desordenados, los baños, closets y demás ambientes de tu casa que no sean fotogénicos! En lugar de fijarse en tu lindo rostro tus seguidores se deleitarán con detalles que tal vez nunca tuviste la intención de mostrar.

4. Tu imagen es todo

Cual es el look o momento que quieres captar en tu selfie? Todo es posible pero imagino que la intención principal es captar tu belleza natural, transmitir una emoción o divertirte!! Por eso asegúrate de chequear tu look antes de la foto y los brillos exagerados de la piel.

Revisa la ropa, el maquillaje y el cabello, para que estén en su lugar si lo que estás buscando es un look Fashion. Las fotos al natural o con la tendencia del “no makeup” también están de moda pero trata de no hacerlas recién despierta! Un toque de humectante en la piel, peinar tus cejas y cabello, además de un brillo natural en los labios te favorecerán muchísimo así como la luz diurna.

Lo bueno de las selfies es que siempre puedes borrarlas y hacer nuevas. Nadie tiene porqué saberlo!

5. Un toque de magia

Para nadie es un misterio que existen aplicaciones novedosas y maravillosas para retocar nuestros selfies y corregir imperfecciones que a veces el maquillaje no logra dominar. Pero la clave antes de usarlas es NO EXAGERAR!!

Aquí te comparto dos de mis favoritas FaceTune y PhotoWonder

En la práctica se hace el maestro… Suerte, creatividad y buenas SELFIES!

Ya sabes! Si tienes más dudas o preguntas escríbeme un DM a mi instagram @kikarochamoda_ o un texto a mi correo detaconesymas@gmail.com💋

Para seguir a Kika Rocha entra a su Instagram aquí.