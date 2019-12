Anel Noreña envía mensaje de amor a José José: ¿qué dijo la ex del cantante?

El 2019 fue un año bastante triste para los seguidores y familiares de José José, tras su muerte, ocurrida el 28 de septiembre pasado en Miami, y su segunda esposa, Anel Noreña, volvió a acaparar los reflectores, por cuenta de un sentido mensaje que quiso enviarle al cantante antes de terminar el año.

La exreina de belleza, con quien el Príncipe de la canción no sostenía una buena relación tras su separación, a quien incluso tachó de “ladrona”, y “ser negativa”, usó su cuenta de Instagram para volver a afirmar que el padre de sus dos hijos fue el hombre de su vida, aunque no estuvo a su lado para siempre.

“No te necesitaba a mi lado porque nuestra historia se vivió en un tiempo adecuado y llena de momentos únicos, pero te quería, y eso me parecía suficiente para que te quedarás. Te quise libre, cómo te conocí, cómo me enamoraste, y asimismo con esa libertad te fuiste…”, comentó la madre de Marysol y José Joel Sosa en su red social, donde acompañó el mensaje con una fotografía de su boda junto al intérprete de “El Triste”.

“Hasta el cielo un abrazo y beso. Un mes más que tu descanso es eterno al lado de nuestro padre #dios quién nos unió algún día”, concluyó Anel.

Aunque el mensaje ha causado agrado entre los seguidores de Anel, al mismo tiempo recibió rechazo por parte de quienes no ven bien que siga escriendo frases de amor a quien no era su marido hace mucho tiempo.

Incluso hace tres meses, tras la muerte del cantante, varias misivas de Anel causaron malestar en redes.

“Espérame en el cielo corazón. Que mi corazón te has llevado. Ya no tengo lágrimas. Se han secado por tu partida. Siempre serás mi más grande amor. Más allá de la eternidad. Hoy te veré y me despediré. Ya no habrá ningún impedimento para amarnos más”, comentó la exreina de belleza en septiembre en su Instagram, generando comentarios.

“Sabes bien mío que éramos el uno para el otro… Espérame en el cielo. Sin maletas, solo con el corazón que he guardado para ti y hoy te dejo mi canción para que la cantes en el cielo y hagas un himno de los dos”, agregó la mexicana, quien actuó como la viuda del cantante y no como una mujer separada hace más de 20 años, según dijeron muchos seguidores del artista. “Hoy mi corazón está en duelo y te abrazo con la mirada. Mírame desde el cielo y espérame mi dulce amor. Descansa en paz mi amor…”.