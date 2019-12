Amor Eterno: ¿Cuándo empieza la 2da. temporada?

La novela turca “Amor Eterno” sumergío a la audiencia en su primera temporada por la cadena Univisión, a vivir junto a Nihan y Kemal una historia repleta de amor y esperanza, pero también de desilusión, drama y dolor. Ahora se encuentran en un punto culminante en sus vidas, pues podrían perder el sueño de permanecer juntos.

En el último episodio, la pareja recibió tres duras pruebas que no sabremos si no hasta la próxima temporada como las afrontarán. ¿Qué pasará con Nihan y su amor por Kemal? ¿Le dirá que espera un hijo de él? ¿Emir saldrá victorioso tras el mortal duelo con Kemal? Estas son algunas de las interrogantes de la audiencia, pero habrá que esperar para saber que les tocará vivir en la segunda temporada que arrancará en enero de 2020. ¿Qué les parece si repasamos un poco lo que ha ocurrido en la vida de estos personajes?

El primer encuentro

El amor venció a la muerte

Al finalizar una plática donde se confesaron sus secretos, no pudieron resistirse a su amor y se besaron con mucha ternura.

La ruptura

Kemal estaba entusiasmado con unir su vida a la de Nihan y le pidió que se casara con él. Sin embargo, los problemas en su familia pudieron más y ella tuvo que rechazarlo para casarse con Emir, quien le tendió una trampa a Ozan para que asesinara a una mujer. Con el crimen, Emir obligó a Nihan a casarse, pues ella no abandonaría a su hermano.

El regreso

El esperado beso

Después de rescatar a Nihan del secuestro al que fue sometida por los enemigos de Emir, Kemal la miró con amor y no pudo contener sus deseos de besarla. Luego de años de no probar sus labios, ambos se llenaron de más amor. Confiados en que triunfarían no renunciaron a su ilusión.