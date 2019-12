No creerán! Lo que están haciendo J. Balvin y Maluma [VIDEOS]

Comenzamos este martes 19 de noviembre de 2019 y en esta entrega les decimos la manera que escogió el actor Mauricio Ochman para celebrar en las redes, su nuevo cumpleaños y la reflexión que hace sobre su vida, el ex interprete de “El Chaema”.

También en esta edición verán cómo están haciendo historia los colombianos J. Balvin y Maluma, mientras que a Karol G, la están llamando “copiona”. ¿Por qué?

Tampoco se pierdan la foto del recuerdo que sacó a relucir el nieto de “Don Ramón” donde se ve a los entrañables personajes de la vecindad del “Chavo del 8”. Sin dudas recordar también es vivir! ¿Qué más tenemos en nuestro resumen de las fotos y videos que están dando de que hablar? El capítulo final de la serie “El Secreto de Selena” que transmitió la cadena Telemundo. Sigue leyendo…

1. La reflexión de Mauricio Ochmann a sus 42

Mauricio Ochmann abrió su corazón y compartió una fuerta reflexión sobre sus 42 años de vida. El actor escribió fuertes declaraciones de su pasado y se sinceró con sus seguidores en las redes sociales. “Nunca escribo nada en mis cumpleaños y de hecho antes, cuando era niño escribía mucho, todo lo que iba sintiendo o viviendo. Pero hoy recién cumplidos 42 años me siento inspirado para escribir y agradecido con la vida, pero sobre todo conmigo de haberme traído hasta acá, venciendo y superando cada etapa difícil o complicada en mi vida, tanto exterior como interior”, escribió Ochmann en una foto en su Instagram.

“Durante muchos años viví con una sensación de quererme morir, de no pertenecer”, agregó el artista en su post añadiendo que hoy vive una etapa muy feliz y plena al lado de su gran familia.

“Desde hace ya más de 13 años hasta el día de hoy, la verdad es que la sensación que me embriaga es de vivir, de no perderme de todo lo que quiero hacer, de disfrutar el hoy y de convertirme día tras día en mi mejor versión”, dijo Mauricio quien concluyó con una dedicatoria para él mismo: “Te amo Mau y amo tu fuerza interior”. Mira el mensaje completo arriba.

2. La foto inédita de la vecindad del “Chavo”

Pocos meses después de que se celebrara el aniversario número 48 del clásico televisivo ‘El Chavo del 8’, el nieto de uno de los personajes más entrañables, “Don Ramón”, publicó esta semana una imagen inédita del elenco en su cuenta de Twitter. La fotografía compartida por Miguel Valdés, que se dedica a recopilar memorias de su abuelo Ramón, muestra al elenco reunido aparentemente en “la casa de alguno de los miembros”.

En la instantánea se puede ver a los personajes de la popular serie infantil ‘Don Ramón’, ‘Quico’, ‘El Chavo’ y el ‘profesor Jirafales’, junto a dos personas no identificadas y niños.

La publicación se difundió rápidamente en la Red, recibiendo cientos de comentarios de internautas que intentan adivinar quiénes son las otras personas que aparecen en la foto.

3. Maluma y J. Balvin hacen historia en “Harper’s Bazaar”

La famosa revista de moda lanzó su primera edición para hombres y en la portada engalanan Maluma, J Balvin junto a Travis Scott y Orville Peck.

Por su parte Maluma expresó: “Quiero mostrarle al mundo la herencia de mi país y las cosas bellas que tenemos que nadie conoce”. El cantante colombiano @maluma es un rompedor de reglas en música, moda y expectativas sociales. Pero está agradecido de tener una nueva plataforma para la experimentación”, señala la revista.

4. Karol G ¿copió a Rosalia en este video?

Rosalía y Karol G ya no se siguen en Instagram. Quién copia a quién?

Quién siente envidia de quién?

Saquen sus propias conclusiones… pic.twitter.com/7DdBJe7Psy — Will (@iamyourbabeboy) November 18, 2019

Karol G y Nicki Minaj forman uno de los dúos musicales del momento con la canción Tusa. Aunque eso sí, el estreno no está exento de polémica ya que la colombiana ha recibido muchas críticas de seguidores que la acusan de copiar a la española Rosalía.

Dos semanas atrás, la colombiana y la trinitense sorprendían con el videoclip de Tusa, un material audiovisual compuesto por escenas protagonizadas por ambas en una lujosa mansión. Sin embargo, usuarios de las diferentes plataformas han cuestionado la originalidad del vídeo al verle semejanzas con la estética que utiliza Rosalía en sus clips. La tipografía de letra para presentar el video (que antes había utilizado Rosalía en Con Altura), las poses y gestos que utiliza y las uñas extralargas, son algunas de ellas. ¿Qué piensan ustedes?

5. ¿Qué pasó en el capítulo final de “El Secreto de Selena”?

En el último episodio de “El Secreto de Selena”, María Celeste Arrarás entrevista a Yolanda Saldivar y enfrenta uno de los más grandes desafíos de su carrera. El secreto del que tanto habla la asesina convicta, se lo dice al oído y le prohíbe hablar de ello. En este episodio la periodista también entrevista al padre de la fallecida cantante Abraham Quintanilla, quien se muestra indignado de que le hayan dado espacio a la asesina de su hija para que dijera mentiras. Arrarás le dijo que tenía que entrevistar a ambas partes y que fuese el público quien se hiciese su propio criterio sobre lo sucedido.

