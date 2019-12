¿Quién se va al circuito de eliminación de Exatlón 3 EEUU? 20 de Nov.

Esta noche dos participantes tendrán que despedirse de Exatlón Estados Unidos. Mack Roesch, Nicole Regnier, Shaila Pérez y Octavio “Tavo” González están en la cuerda floja este Miércoles de Eliminación y dos de ellos tendrá que abandonar la competencia. “Esta parte de Exatlón es la mas dura. Hoy es el único día que siento que no me está gustando. Siento que voy a tener que enfrentarme a una hermana”, dice Nicole. “Tengo a dos grandes amigas, dos hermanas mías (en eliminación) y me va a doler mucho y me va a costar mucho verlas ahí partiendo el alma para que quedarse”, expresa Norma Palafox, quien tiene inmunidad.

“Es casi una final como anticipada…y creo que eso va a estar duro; va a ser difícil y más para el compa (Tavo) porque lleva una desventaja porque Mack tiene tres medallas”, opina Kelvin Rentería, quien tiene inmunidad sobre el duelo entre Tavo y Mack en esta noche de eliminación. “Tengo mucho ventaja en la eliminación porque tengo más medallas que Tavo”, asegura Mack. “Tengo más experiencia ganando en Exatlón. Tengo el porcentaje más alto”.

Mientras que Nicole dice que se siente mal ver que “Mack estará en un duelo de eliminación, ya que desde el comienzo de la competencia fue uno de los más fuerte”.

Denisse Novoa, mejor conocida como La Pantera, tiene inmunidad y dice que ya “todos somos campeones porque hemos llegado a la semana final”. “Creo que va ser un Duelo de Eliminación lleno de todo, lleno de risas, lleno emociones, lleno de fortaleza, lleno de ganas de seguir en el show”, dice Shaila Pérez. Cualquier que siga la carrera es digno de avanzar porque que hemos quedado los mas duros”, opina Kelvin.

“Ya no hay grupitos. Ya no hay azules o los rojos. Simplemente estamos todos hablando entre todos. Pero sabemos que cada uno tiene que poner su propia estrategia para sacar el triunfo y llevarse la victoria al final”, dice Tavo.

Quiénes van al circuito de eliminación:

Mack Roesch

Octavio “Tavo” González

Nicole Regnier

Shaila Pérez

Quienes tiene Inmunidad:

Alberto “Venado” Medina

Norma Palafox

Kelvin Rentería

Denisse Novoa

¿Cómo participar en la cuarta temporada de Exatlón Estados Unidos?

Telemundo confirma la cuarta temporada de Exatlón Estados Unidos. El reality está aceptando aplicaciones para entrar a la competencia que planea empezar a grabar la cuarta temporada en República Dominicana, lugar donde se ha filmado todas las temporadas.

Una de los requisitos principales para entrar es que se tiene que ser veloz y muy buena puntería. Se tiene que ser mayor de 18 años. Además de las aptitudes físicas para superar los circuitos, tienes que “tener las capacidades mentales para sobreponerse a los retos que vengan en la competencia”, informa Telemundo.

Para entrar a la competencia tiene que llenar este formulario haciendo clic aquí.