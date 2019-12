Alberto “Venado” Medina, ganador “Exatlón 3 EE.UU.”: 5 Datos curiosos

Sin lugar a dudas que el mexicano Alberto “Venado” Medina, se destacó durante toda la competencia de Exatlón-Estados Unidos 3, siendo parte importante de Los Famosos.

Bajo el apodo de “Venado”, el jugador de futbol de 36 años, supo ganarse el respeto y cariño de la audiencia, que ha seguido la contienda deportiva por la cadena Telemundo.

Este domingo 24 de noviembre de 2019, se anotó una nueva victoria al ganar el título de Campeón de Exatlón Estados Unidos 3 y llevarse los 200 mil dólares del premio a su casa. ¿Qué te parece si conocemos más sobre él?

Lo que tienes que saber:

1. Jugó para las Chivas de Guadalajara

Alberto Medina , fue uno de los jugadores más destacados de las Chivas, Club deportivo de Guadalajara,. Debutó como jugador del Rebaño sagrado el 20 de agosto de 2000 ante el León y desde sus primeros partidos demostró que era un jugador desequilibrante, gracias a su velocidad en el campo.

Medina hizo una gran asociación con Omar Bravo en el ataque de Chivas, lo que catapultó al ‘Venado’ a la Selección Mexicana de Ricardo La Volpe, quien lo convocó a la Copa Confederaciones de Alemania 2005. En dicha competición, Medina se desempeñó como un buen revulsivo del Tricolor. Jugó cuatro partidos, para acumular 172 minutos, según reportes de prensa.

2. Se coronó Campeón de la Copa Oro en el 2009

En el 2006, Medina logró el campeonato del fútbol mexicano con la Chivas, para así acabar con la sequía de 9 años del Rebaño Sagrado sin levantar el título de la hoy conocida como Liga MX. Sin embargo, “El Venado” no fue convocado para el Mundial de Alemania 2006.

No obstante, Medina fue un jugador recurrente en las posteriores listas del Tricolor. Disputó la Copa Oro en sus ediciones 2005, 2007 y 2009 (en esta última logró coronarse campeón). También jugó la Copa América de Venezuela 2007, bajo las órdenes de Hugo Sánchez.

Para el camino rumbo al siguiente Mundial, Medina fue constante en los llamados para la eliminatoria y fue incluido en la lista definitiva de Javier Aguirre para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Sin embargo, en el Mundial africano, Medina no disputó ningún minuto. Después de eso, los llamados para Medina en el Tri disminuyeron considerablemente.

3. Firmó contrato con el Pachuca en el 2012

Tras doce años con las Chivas, Medina dejó el Rebaño para pasar al Pachuca en 2012 con un contrato de cinco años; sin embargo, Medina no rindió lo que se esperaba y fue cedido al Puebla un año después. De ahí su vida futbolística fue un peregrinar, pues pasó a Jaguares de Chiapas del 2014 al 2015 y después pasar a la Liga de Ascenso, primero con Alebrijes de Oaxaca, de 2015 a 2016 y posteriormente a Coras Tepic.

4. Aseguró que perdió una gran oportunidad de jugar en Europa

"Venado" Medina pudo irse a jugar a EuropaAlberto Medina nos platica de la posibilidad que tuvo de salir de Chivas a Europa, pero la directiva no lo dejó salir del Rebaño. 2018-08-28T18:01:26.000Z

En una entrevista, el “Venado”, recordó su carrera con Chivas, donde reconoció que el dueño del equipo no le permitió que dejara al rebaño sagrado.

“[Óscar] Ruggeri me quiso llevar a Europa y no me dejó Vergara. En ese momento Jorge Vergara lo que me dijo fue que estaba muy chavo, que tenía mucho camino por delante con Chivas y que iba a llegar un momento en donde iba a tener un poco de más experiencia”, dijo.

“En ese momento me dijo que me esperara, pero al final creo que son decisiones que me pudieron haber cambiado un poco mi carrera, pero a veces me pongo a pensar, ‘sí me hubiera ido en ese momento qué hubiera pasado, si hubiera sido para bien o para mal’, pero sí tuve esa oportunidad y no se dio”, confesó.

El equipo interesado en sus servicios fue el Lens de la Ligue 1 de Francia, luego de verlo en el torneo de Esperanzas de Toulon en el 2003. Ahí fue galardonado como el mejor jugador del torneo por lo que comenzaron a preguntar por él.

“El Lens de Francia, fue regresando de la Copa Toulon, es cuando se llevan a Cristiano Ronaldo al Manchester [United] y en ese momento es cuando me quisieron llevar para allá y al final no se dio”, externó el exfutbolista. En el siguiente video pueden ver los 10 mejores goles de Alberto Medina.

5. Está casado y tiene tres hijos. En Exatlón le dijo a sus compañeros que el dinero no lo es todo.

El futbolista nacido el 29 de mayo de 1983 en Culiacán Sinaloa, (36 años), está casado con Emma Leticia Fuentes. Con ella tiene a sus tres hijos André de 6 años, Andy de 10 y Alberto de 13.

Cuando le preguntaron en una entrevista , quién han sido las persona que más lo han apoyado en su carrera futbolística, respondió sin titubear que su esposa y sus padres.

“Cuando me lastimé, justo me acababa de hacer novio de la que ahora es mi esposa, (Leticia) desde ahí ella es la que ha estado siempre conmigo en las buenas y en las malas; y por supuesto también mi familia, mis padres. En el 2009, en una entrevista la esposa del deportista dijo que el amor por el fútbol le vino a su esposo por su suegra quien practicaba fútbol en Sinaloa. Ahora él le enseña a sus hijos las técnicas de esa disciplina.

Precisamente al mayor, ya le dicen “Venadito Medina” y él ha sido su principal fan durante su participación en Exatlón Estados Unidos 3. Su familia se preocupó cuando haciendo uno de los circuitos se le inflamó una pierna, situación que superó afortunadamente. Puedes ver lo sucedido en el siguiente video.

Se sintió emocionado de poder escuchar a los suyos en una de las videollamadas que se ganó durante la competencia.

En cada punto anotado en la competencia, Venado ha hecho su gesto de victoria, colocando con sus manos los cuernos sobre su cabeza.

Se destacó en varias batallas en Exatlón Estados Unidos y sus compañeros lo celebraron en grande.

“Lo dejaré todo por poner en alto el nombre de México y de la afición chiva, que tanto me apoya”, así lo dijo el Venado al entrar a #ExatlónEU y vaya que lo cumplió”.

