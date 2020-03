VIDEO: Filtran este audio de Gaby Spanic hablando mal de Lucero

En tremendo escándalo está metida la actriz Gaby Spanic, luego de que saliera a la luz un audio en el que se escucha claramente hablando mal de Lucero, con quien la venezolana compartió créditos hace más de 8 años en la exitosa telenovela “Soy tu dueña”.

En el audio, que fue compartido por la cuenta de Instagram Novela Loungue, la protagonista de la telenovela “La Usurpadora” lanza varias afirmaciones fuertes en contra de la exesposa de Manuel Mijares, lo que hizo que muchos de los seguidores de la cantante la tacharan de “hipócrita” y “envidiosa”.

“Lucero es una envidiosa, ella manda a la gente a joder, porque… hasta videos han salido en la tele que ella está allá, fue a abrazar a la niña en una fiesta la carita de ángel, y la niña como que hizo así con la mano, como que ‘ay Lucero no me enladilles’, me entiendes, osea se le vio la actitud y ella trata de ser así como la más linda y la más nice, y se le ve que se sonríe, y ta ta ta, pero nadie le cree un co..”, dice Spanic en el polémico audio.

Spanic tal vez se refería a la experiencia que tuvo Lucero en Brasil, donde filmó la telenovela “Carinha de anjo”, una versión de “Carita de ángel”, y donde según la venezolana, la relación entre Lucero y la niña que hacía de su hija no era buena.

Hasta el momento se desconoce cuándo fue grabado ese audio, incluso no se sabe si fue antes o después de que la exreina de belleza y la intérprete de “Electricidad” trabajaron juntas, y también se desconoce quién lo grabó y peor todavía, cómo termino llegando a redes sociales.

Winston Granados – Soy tu dueña escenas cap 42Winston Granados y Gaby Spanic Telenovela Soy tu dueña Televisa 2010 2014-05-05T17:11:40.000Z

Y aunque Lucero no se ha referido a los comentarios de su antigua compañera de set, con quien incluso en aquella época se llegó a rumorar que mantenían una mala relación, pues Gaby esperaba ser la protagonista del melodroma que al final fue para la ex de Mijares, la que sí salió a defender su nombre fue la venezolana.

La actriz de la Usurpadora no se refirió abiertamente al incidente ni a sus comentarios en el audio, pero dejó ver que siente que detrás de la publicación hay personas que no la quieren y que buscan hacerle mal, a quienes prefiere ignorar, pues dejó claro que si ella está del lado de Dios, nada le pasará.

Bloopers Lucero "Soy Tu dueña"Lucero y sus bloopers en la exitosa novela La Dueña 😀 Ayúdanos en la recoleccion de firmas en el siguiente enlace!! http://www.peticiones.org/queremos-a-lucero-en-sudamerica-2385.html GRACIAS POR FIRMAR!! 2014-02-05T21:16:08.000Z

“Tus enemigos son empleados del propósito de Dios para tu vida”, fue el mensaje que puso Gaby en su Instagram, donde agregó: “Amennnnnnnn Señor, gracias por tu bendición, protección, y justicia! Ninguna arma forjada contra tus hijos prosperará!”.

Pandora – La UsurpadoraMusic video by Pandora performing La Usurpadora. © 2013 Televisa 2013-05-07T20:30:08.000Z