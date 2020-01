Geraldine Bazán revela todo lo que pasó con Gabriel Soto e Irina Baeva -VIDEO

Geraldine Bazán decidió hablar sobre todo lo que vivió cuando iba descubriendo poco a poco la infidelidad de su ex esposo Gabriel Soto. “Me veo en la necesidad de compartir realmente como sucedieron las cosas, decidi no callar más, lo hice antes por mis hijas hoy hablo por ellas para protegerlas de quién sin escrúpulo alguno me acoso ciberneticamente y se burlo de mi como mujer, otra mujer. Así sucedieron las cosas, quiero dejar claro quién es quién en esta historia. Sin temor, por que hablo con la verdad y sinceramente.

Dejare este video en mis redes por unos días solamente. La finalidad? Crear un precedente por el bienestar de mis hijas Gracias!”.

La actriz mexicana publicó en su canal de YouTube el revelador video sobre cómo empezó su pesadilla el 20 de mayo de 2017. Bazán acudió apoyar a su esposo a una obra de teatro para apoyarlo y al encontrarse con Irina Baeva, esta no la miro a los ojos. “Se comportó muy extraño”, comparte la actriz. En ese momento la intuición de mujer sintió que algo estaba mal y le preguntó a su ex esposo si tenían algo pero este lo nego.

Bazán seguia a Irina en Instagram y empezó a ver publicaciones dirigidos a ella. Nuevamente enfrentó a Soto pero este le prometió que no volvería suceder. A finales del 2017, empezaron los rumores de la paternidad del hijo de Marjorie De Sousa. El 1 de septiembre decidimos que se fuera de la casa que compartimos como familia porque en ese momento venía una avalancha de rumores de una posible paternidad de otra actriz…Había cosas complicadas por estos rumores, decidimos que él se fuera de la casa”, cuenta la artista.

Pero las publicaciones de Irina continuaron. La gota que derramó el vaso fue cuando Irina publicó una foto una foto con el mensaje “HOME”‘(Hogar) donde se veía la maleta de Gabriel Soto. Nuevamente, Bazán enfrentó a su esposo y le preguntó si mantenia una relación con Irina. Según Bazán, Soto le contestó: “‘Es solo un consuelo la veo de vez en cuando’. Fue ese día que decidí divorciarme…me sentí burlada”, confesó Geraldine en el video con voz entrecortada.

Al final del video, Bazán asegura que las razones que hizo el video fue para “proteger a mis hijas porque es importante que se sepa como sucedieron las cosas, poner los puntos en las i y que se sepa quien es quien en esta historia”.

