¿A qué hora es el “Desfile de las Rosas 2019”?

La trasmisión del “Desfile de las Rosas” ó “Rose Parade 2019” regresa a Univision este 1ero. de enero de 2019, desde Pasadena, California con espectaculares carrozas repletas de flores, banda musicales y unidades ecuestres.

El especial anual del Torneo de las Rosas, será presentado por la ganadora de “Nuestra Belleza Latina 2018” Migbelis Castellanos, junto al conductor mexicano Alan Tacher, el reportero de “Despierta América” Luis Sandoval y la periodista Gabriela Teissier.

Conocido como la celebración de Año Nuevo de Estados Unidos, este emblemático desfile que arriba a su edición 130, cuenta con millones de televidentes en todo el mundo.

Toma casi un año construir las carrozas, que ahora incluyen animaciones computarizadas de alta tecnología y materiales naturales exóticos, que provienen de diferentes partes del mundo.

Lo que tienes que saber:

CUÁNDO: Martes 01 de enero de 2019

HORA: 10 a.m. Este/7 a.m. Pacífico (9 a.m. Centro)

LUGAR: Pasadena, California

CANAL: Univisón – Busca tu listado local, de FIOS, Optimum, Time Warner, para ver el canal que corresponde a tu área. El servicio de streaming en vivo de la Cadena Univision está disponible en iOS, Android e internet.

PARA SABER TODAS LAS OPCIONES PARA VER EL LIVE STREAM, HAZ CLIC AQUí.

CANAL para verlo en Inglés: ABC

HORA: 11 AM:

ANFITRIONES: Sage Steele y Kevin Negandhi

Si quieres probar otra opción para ver el desfile con comentarios en inglés, también tienes otras opciones. Si está buscando algo más que la cobertura convencional del evento del Día de Año Nuevo, no busque más que el especial de Funny or Die producido por Will Ferrell y Molly Shannon. El evento se transmitirá en vivo por Amazon a partir de las 11 a.m. ET y es fácil ver una transmisión en vivo de forma gratuita.

Si ya tiene Amazon Prime, simplemente puede dirigirse a la página de Amazon Video para comenzar a verlo. Si no tiene Amazon Prime, puede inscribirse para una prueba gratuita de 30 días.

LEER MÁS: La divertida comedia “Cinderelo” con Willian Levy : ¿Dónde verla?

LEER MÁS: Las 12 mejores películas de Navidad: Hora y canal para verlas

LEER MÁS: Con estos lindos Bolsos luchas contra el tráfico de personas: ¿Dónde comprarlos?