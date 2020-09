Mark Cuban del reality show “Shark Tank” abogó por más cheques de estímulo COVID-19: ¿De Cuánto propuso?

El congreso puede estar luchando por llegar a un acuerdo sobre los detalles de un nuevo paquete de estímulo, pero Mark Cuban quiso manifestarse por todo lo alto. La estrella del reality show Shark Tank y propietario de los Dallas Mavericks, le dijo a CNBC el miércoles que cree que todos los hogares estadounidenses, independientemente de sus ingresos, deberían recibir un cheque de estímulo de $1,000 dólares, cada dos semanas durante los próximos dos meses.

Esta no es la primera vez que comparte su idea: Cuban lo hizo en mayo pasado y dijo que “todavía cree” en que se haga hoy.

Como advertencia, Cuban afirma que se debería exigir a las familias que gasten ese cheque en un plazo de 10 días o se arriesgarán a perder el pago.

En diálogo con KNX 1070 News Radio en mayo, Cuban dijo: “No me importa en qué lo gasten… Podría ser un caramelo, podría ser un alquiler, podría ser su hipoteca, podría ser cualquier cosa que consideren necesaria o que quieran”.

Mark Cuban — Shark TankMark Cuban means business! Self-made billionaire Mark Cuban is back on Shark Tank this season! Watch this clip of his take-no-prisoners negotiation style! All new episodes of Shark Tank air Fridays at 8|7c on ABC. 2012-01-18T05:08:22Z

El multimillonario agregó, “… todo el objetivo es llevar ese dinero cada dos semanas a la economía. Una vez que las empresas comienzan a tener demanda, incluso si están cerradas y trabajando en línea, entonces hay una razón para que puedan traer empleados de regreso y retenerlos si la demanda se mantiene”.

Cuando Chuck Marr, director senior de política fiscal federal del “Center on Budget and Policy Priorities“, respondió a Make It, de CNBC, dijo: “Lo bueno del [plan de Cuban] y lo importante es que refleja la urgencia de la situación. Pero creo que primero apuntas el dinero a las personas que están sufriendo. Las personas que están sufriendo y no tienen otros ingresos, van a gastar. Creo que si hacen pagos de estímulo, deben estar orientados a los ingresos”.

Marr también dijo que el método de “gastarlo ahora” puede no ser eficiente, ya que “el gobierno no puede hacer un seguimiento de eso”.

¿Cuál es el estado actual de los cheques de estímulo?

Si bien el Congreso y el presidente Trump han expresado su apoyo a una segunda ronda de controles de estímulo, ambos lados del pasillo aún tienen que ponerse de acuerdo sobre un paquete de ayuda económica más grande que incluya esos cheques. Y sin un acuerdo, no se realizarán pagos.

The Cast of Shark Tank Reviews Their Favorite Pitches | Vanity FairMark Cuban, Kevin O'Leary, Barbra Corcoran, Robert Harjavec review some of Shark Tank's best pitches. From The Squatty Potty to Throx, each of "The Sharks" talk about what made these pitches so memorable and why they either passed or invested. Season 11 of Shark Tank airs Sundays on ABC. Still haven’t subscribed to Vanity Fair… 2019-10-16T19:16:06Z

A principios de este mes, los republicanos del Senado propusieron un proyecto de ley de alivio más pequeño y reducido que no incluía cheques de estímulo. El proyecto de ley no fue aprobado y recibió críticas de los demócratas de la Cámara de Representantes, quienes instaron a los legisladores a que los pagos de impacto económico “deben hacerse, porque la renta debe pagarse”, según el representante Al Green, informó CNBC.

Green agregó: “Si no hacemos esto, pondremos a las personas en riesgo de ser desalojadas, en un momento en que tenemos una pandemia que todavía está cobrando vidas en este país”.

No está claro si se aprobará o no una ley de estímulos, y cuándo será el momento de esos pagos potenciales. CNBC citó al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien dijo: “Obviamente no podemos aprobar un proyecto de ley en el Senado sin el apoyo de ambos partidos. Nuestra labor es continuar trabajando con el Congreso para tratar de obtener ayuda adicional para el público estadounidense”.

Detalles del nuevo cheque de estímulo económico | Un Nuevo Día | TelemundoVideo oficial de Un Nuevo Día. Líderes republicanos presentarán este lunes en el Congreso un nuevo plan de estímulo económico, que contempla varios beneficios importantes como una posible nueva ronda de cheques para los contribuyentes. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 YouTube: http://www.youtube.com/unnuevodia Website: http://www.Telemundo.com/UnNuevoDia Facebook: https://www.Facebook.com/UnNuevoDia Twitter: https://twitter.com/#!/UnNuevoDia SUBSCRIBETE: http://bit.ly/UnNuevoDiaYT Un Nuevo Día: Es un programa… 2020-07-27T16:59:32Z

La Cámara y el Senado interrumpirán sesiones pronto para las elecciones, y con ese receso a la vuelta de la esquina, se está cerrando la ventana de tiempo para llegar a un acuerdo sobre un paquete de estímulo.

Como señaló AS.com, el Senado está programado para ir a receso el 2 de octubre, pero está “preparado para posponer el inicio de su próximo descanso”. La Cámara ya ha declarado que retrasaría la salida para las elecciones de noviembre hasta que se alcanzara un acuerdo legislativo.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com