Cheques de estímulo: Trump ahora dice que aceptará aprobar cheques de $1,200 antes de elecciones

El presidente Donald Trump a última hora de la noche del martes, y después de anunciar que ordenó suspender las conversaciones sobre un paquete de estímulo por el coronavirus, señaló ahora que estaba dispuesto a firmar “inmediatamente” un proyecto de ley independiente, que simplemente envíe cheques de $1,200 a los estadounidenses.

A través de un tuit, Trump le dijo a la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y al líder de la minoría republicana en la Cámara, Kevin McCarthy, que si los legisladores le envían un proyecto de ley que proporcione solo otra ronda de cheques de estímulo, lo firmará.

Después de recibir una presión considerable para poner fin a las conversaciones sobre un paquete de estímulo, Trump tuiteó que estaba abierto solo a cheques.

If I am sent a Stand Alone Bill for Stimulus Checks ($1,200), they will go out to our great people IMMEDIATELY. I am ready to sign right now. Are you listening Nancy? @MarkMeadows @senatemajldr @kevinomccarthy @SpeakerPelosi @SenSchumer — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

El martes Trump pareció desvanecer las esperanzas de otra ronda de cheques para ayudar durante la crisis de salud que también ha puesto en peligro el futuro financiero de muchas empresas y familias, cuando anunció que cualquier negociación sobre un segundo paquete de estímulo tendría que esperar hasta después de las elecciones.

Pelosi dijo que Trump había “mostrado sus verdaderos colores” antes, cuando dijo que estaba dando instrucciones a sus representantes para que se retiraran de cualquier negociación de un paquete de estímulo y se centraran en la confirmación de la Corte Suprema de Amy Coney Barrett.

Es más, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, acababa de decirle a la Asociación Nacional de Economía Empresarial que el Congreso necesitaba aprobar un paquete de estímulo “sólido” de inmediato o correr el riesgo de una serie de quiebras e insolvencias, informó USA Today.

Los legisladores de ambas partes habían estado negociando un acuerdo que habría restaurado los beneficios federales de desempleo mejorados, ayuda a la industria de las aerolíneas y ampliado las pruebas de coronavirus antes del anuncio de Trump, informó NBC News.

El Dow, el S&P 500 y el Nasdaq Composite cayeron más del 1% después de que Trump dijera que se alejaba de las conversaciones de estímulo el martes por la tarde, informó CNN.

President Trump has shown his true colors: walking away from coronavirus relief negotiations and refusing to give real help to poor children, the unemployed, and America’s hard working families. https://t.co/gic4yuVsTB — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 6, 2020

Sin embargo, alrededor de las 10 p.m. del martes, Trump señaló que aprobaría un proyecto de ley que solo prevea cheques de estímulo.

“Si me envían una ley [independiente] de cheques de estímulo ($1,200), se enviarán a nuestra gran gente de inmediato”, dijo Trump. “Estoy listo para firmar ahora mismo. ¿Estás escuchando, Nancy?”.

Aunque Trump etiquetó a Pelosi, ella no respondió de inmediato a través de Twitter.

Comentaristas e incluso legisladores republicanos dijeron que Trump estaba saboteando su reelección al poner fin a las conversaciones de estímulo y lo instaron a reconsiderarlas.

I disagree with the President. With lives at stake, we cannot afford to stop negotiations on a relief package. The Problem Solvers Caucus has a proposal that both sides agreed on and can bring negotiators back to the table. I strongly urge the President to rethink this move. — Rep. John Katko (@RepJohnKatko) October 6, 2020

Trump recibió críticas de los comentaristas políticos por su abrupto anuncio de que no firmaría una legislación de estímulo hasta después de las elecciones de noviembre.

Jake Tapper, de CNN, calificó la declaración de Trump como una “herida política autoinfligida” y el columnista del Boston Globe Michael Cohen, también dijo que “atribuirse el mérito por matar” los proyectos de ley de estímulo y, por lo tanto, los cheques de estímulo, perjudicaría las posibilidades de reelección de Trump, además de los republicanos titulares del Congreso.

El senador republicano de Nueva York, John Katko, lo instó a reconsiderar.

I seriously doubt that a stimulus bill would have helped Trump's reelection chances, but taking credit for killing it is most certainly going to hurt him and even more directly incumbent Republican senators. — Michael Cohen (@speechboy71) October 6, 2020

“No estoy de acuerdo con el presidente”, dijo Katko. “Con vidas en juego, no podemos permitirnos detener las negociaciones sobre un paquete de ayuda. El Caucus de solucionadores de problemas tiene una propuesta en la que ambas partes llegaron a acuerdos y puede traer negociadores de nuevo a la mesa. Insto encarecidamente al presidente a que reconsidere esta movida”.

La senadora republicana de Maine, Susan Collins, también calificó la medida como un “gran error” cuando habló con CNBC.



“Esperar hasta después de las elecciones para llegar a un acuerdo sobre el próximo paquete de ayuda Covid-19 es un gran error”, dijo Collins. “Ya me he puesto en contacto con el Secretario de Tesoro, uno de los principales negociadores, y con varios de mis colegas del Senado”.

In the middle of the worst pandemic in a century, Trump won’t help people get the relief they need – but he will ram through an illegitimate Supreme Court nominee to rip away Americans' health care. So much for the art of the deal. This is despicable. https://t.co/08kKOQfhER — Elizabeth Warren (@SenWarren) October 7, 2020

La senadora demócrata de Massachusetts, Elizabeth Warren, se limitó a decir menos palabras, calificó la medida anterior de Trump como “despreciable” y agregó: “Mucho hay aquí del arte del trato”.

