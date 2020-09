Cheques de estímulo: Demócratas presionan por otro pago de $1,200 con paquete de $2.2 billones

El lunes 28 de septiembre, los demócratas de la Cámara de Representantes dieron a conocer la Ley Héroes 2.0, una versión reducida de su paquete de estímulo para el coronavirus, pautado inicialmente en $3 billones de dólares, propuesto anteriormente, en un esfuerzo por reanudar las negociaciones antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Mientras los legisladores continúan discutiendo sobre el costo total de la próxima ronda de alivios, el nuevo proyecto de ley de la Cámara de Representantes de $2.2 billones, busca encontrar un término medio en ciertas medidas.

La ley Héroes recortada exige $436 mil millones en ayuda de emergencia para los gobiernos estatales y locales; $225 mil millones para escuelas y cuidado infantil; extiende los pagos federales por desempleo de $600 hasta enero; $75 mil millones para pruebas y otros esfuerzos de atención médica; y financiamiento para el Servicio Postal de los Estados Unidos y sus esfuerzos electorales.

El paquete también busca canalizar $25 mil millones para evitar miles de posibles despidos de aerolíneas, una medida respaldada por el presidente Donald Trump, así como otra ronda de cheques de estímulo directo para los millones de estadounidenses que luchan por llegar a fin de mes.

“Pelosi ha dicho que los demócratas de la Cámara de Representantes están preparados para poner el proyecto de ley en la sala, sin embargo, si las conversaciones con la administración fallan”, informó Roll Call. “Varios demócratas de base, incluidos los moderados en las duras carreras por la reelección, han instado a que voten en la plenaria mientras pueden ir a casa para hacer campaña”.

Si bien la Cámara está programada para levantarse este viernes 2 de octubre, lo que permite a los representantes regresar a sus distritos y hacer campaña, el Senado está programado para tomar un descanso después del 9 de octubre, según Value Walk.

El proyecto de ley exige cheques de estímulo de $1,200 y $2,400, que incluyen $500 adicionales “multiplicados por el número de dependientes del contribuyente”.

De acuerdo con la propuesta de los demócratas, las personas que califiquen recibirían otro pago de estímulo de $1,200, mientras que los contribuyentes casados ​​o que hagan sus declaraciones conjuntamente, podrían esperar otro cheque de $2,400. También incluye “$500 multiplicado por el número de dependientes del contribuyente para dicho año contributivo”.

“En el caso de un individuo elegible, se permitirá como crédito contra la contribución impuesta por el subtítulo A para el primer año contributivo que comienza en 2020, una cantidad igual a la cantidad de reembolso adicional determinada para dicho año contributivo”, dice el proyecto de ley.

