Nueva propuesta de alivios de la Casa Blanca incluye cheques de estímulo de $600: ¿Se aprobará?

Los cheques de estímulo por el COVID-19 siguen siendo uno de los grandes deseos de millones de estadounidenses seriamente afectados por la pandemia del COVID-19, pero al mismo tiempo se han convertido en un asunto fallido en los múltiples intentos del Congreso por aprobarlos. Y aunque faltando solo unos días para que termine el 2020, las negociaciones alrededor de un nuevo paquete de estímulos inicialmente habían dejado por fuera los pagos directos, volvió a aparecer una luz en el camino.

En medio de las conversaciones, donde los republicanos están tratando de impulsar un paquete reducido de 500 mil millones mayormente con ayuda a pequeños negocios, la administración Trump ofreció que el monto de las ayudas se eleve a $916 mil millones, que incluya cheques de estímulo, no por $1,200 como el primer pago, sino por $600.

Así lo reportó Fox Business, donde se aseguró que en la noche del martes el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, presentó la propuesta a la líder demócrata, Nancy Pelosi, respaldada por el presidente del Senado, Mitch McConnell, y el líder de la minoría republicana de la Cámara, Kevin McCarthy.

“Esta propuesta incluye dinero para los gobiernos estatales y locales y sólidas protecciones de responsabilidad para empresas, escuelas y universidades”, dijo Mnuchin, según el citado medio.

McCarthy explicó a Bloomberg que el plan de la Administración TRump y de los republicanos cuenta con un cheque de estímulo de $600 para adultos. En el caso de las parejas recibirías $1,200 y por menores dependientes se habla de $600 también.

Avanzan las negociaciones para nuevo plan de estímulo | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Tras meses de conflicto en el Congreso, este jueves se abrió el diálogo entre ambos partidos para la aprobación de un paquete de estímulo que Trump estaría dispuesto a firmar. Se trata de ayudas por desempleo y a pequeños negocios, pero no de un cheque. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUBSCRIBETE:… 2020-12-04T01:21:24Z

“No se debe permitir que la propuesta del presidente obstruya las conversaciones bipartidistas del Congreso que están en curso. Las conversaciones bipartidistas son la mejor esperanza para una solución bipartidista”, comentó la presidenta de la Cámara en su Twitter.

“Si bien es un progreso que el líder McConnell haya firmado una oferta de $916 mil millones que se basa en el marco bipartidista, no se debe permitir que la propuesta del presidente obstruya las conversaciones bipartidistas del Congreso que están en curso. Los miembros de la Cámara y el Senado han participado en negociaciones de buena fe y continúan progresando. Las conversaciones bipartidistas son la mejor esperanza para una solución bipartidista”, insistió Pelosi en un comunicado.

The President’s proposal must not be allowed to obstruct the bipartisan Congressional talks that are underway. The bipartisan talks are the best hope for a bipartisan solution.

Read my full statement with @SenSchumer: https://t.co/4fYxqfF8Zc

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 9, 2020