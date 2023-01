Nicoló Zaniolo es amenazado de muerte: ¿Por qué hostigan a la figura de Roma?

🔴 ÚLTIMA HORA I Habla Mourinho sobre Zaniolo:

🗣 "Cuando un jugador dice, no solo al entrenador sino también a sus compañeros y al club, 'No quiero jugar en la Roma', 'No quiero ponerme la camiseta de la Roma y entrenar con el grupo'… Nicolò no estará ante el Napoli". pic.twitter.com/CQp6vwmRfo

— Soy Calcio (@SoyCalcio_) January 28, 2023