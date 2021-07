Yul Moldauer: Cinco cosas para saber sobre el gimnasta

Aunque las gimnastas estadounidenses han dominado a nivel internacional, sus contrapartes masculinos no han tenido la misma suerte. Sin embargo, Yul Moldauer espera poder cambiar esas fortunas en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Tras terminar en segundo lugar en la clasificatoria estadounidense en San Luis el mes pasado además de terminar en el podio en varios eventos individuales, el gimnasta de 24 años puede ener el potencial de cumplir en ese objetivo.

Esto es lo que tiene que saber sobre este atleta que debutará en las olimpadas…

1. Las raíces de Moldauer en los personal y deportivo se encuentran en el norte de Colorado





Aunque nació en Seúl en 1996, el gimnasta fue adopatdo por sus padres Peter y Orsa Moldauer y creció con sus hermanos Leah, Sorcha y Sundo en un rancho en Colorado.

Según el Fort Collins Coloradoan, comenzó en la gimnasia a los siete años cuando sus padres lo inscribieron en clases en el Mountain Center, aun gimnasip en Fort Collins. Después lo llevaron a GK (ahora Timberline) Gymnastics. Desde ese momento, el propietario y entrenador Gene Koehnke reconoció de inmediato el talento de Moldauer y recomendó que se uniera a un programa de elite.

“Supe que el chico era genial,” dijo Koehnke. “No tenía temor.”

Eventualmente llegó a 5280 Gymnastics, con el cual ganó varios títulos a nivel estatal y regional, con siguiendo un espacio en el equipo olímpico juvenil de EEUU en el camino.

2. Fue estrella a nivel universitario con los Oklahoma Sooners





Después de terminar con el ejercicio de piso, anillos, salto y barras paralelas en las olimpadas juveniles del 2015 terminó el primer lugar. Eso le llevó a registarse en la Universidad de Oklahoma el año siguiente.

Según Sooner Sports, se convirtió en el segundo atleta de primer año universitario en la historia en ganar el campeonato nacional en el 2016. Terminó en segundo lugar en las barras paralelas, quedando a solamente .050 del primer lugar en la final de NCAA y terminó en tercer lugar en el ejercicio de piso. Fue selección All-America en el piso, barras parelelas.

Terminó ganando títulos de la conferencia MPSF y títulos nacionales mientras consiguió 18 reconocimientos a nivel All-American durante sus cuatro años en Norman. En el 2019, consiguió el octavo Nissen-Emery Award para Oklahoma, premio para el mejor gimnasta masculino en la nación.

Moldauer se graduó de Oklahoma con un título en comunicaciones.

3. Moldauer ya tiene medallas a nivel internacional





Moldauer debutó en el campeonato mundial en el 2017 en Montreal, Canadá. Aunque terminó en séptimo lugar en el completo y ganó una medalla de bronce en el piso.

Ese mismo año en el American Cup — un evento FIG World Cup disputado en Newark, New Jersey — ganó el evento. Repetiría en esa gesta en dos ocasiones más, en el 2018 en Chicago en el 2019 en Greensboro, North Carolina.

Las olimpiadas de Tokio será su primera oportunidad para ganar la medalla de oro en el escenario más grande a nivel mundial.

4. Está determinado para que Estados Unidos regrese al podio





Estados Unidos no ha podido conseguir una medalla a nivel de equipo en 13 años. Ellos ganaron el bronce en Beijing en el 2008. No han podido ganar el oro desde las olimpadas de 1984 en Los Ángeles. Pero Moldauer está determinado en regresar a Estados Unidos a su gloria pasada.

“Si miras a otros países, la gimnasia etá entre los cinco deportes más populares,” Moldauer le dijo a The Athletic. “Sus atletas reciben miles y miles de dólares. En Estados Unidos, nos falta eso. Siempre he tenido esta teoría que lo único que falata poara poder volver a traer de vuelta una medalla, y este es mi primer objetivo. Quiero ganar la medalla para que en este país la gimnasia sea tampo popular en el lado masculino como lo es en el femeninio de nuevo.”

Añadió: “Desde el 2008, no hemos podido ganar una medalla y el deporte ha perdido popularidad. Si lo podemos hacer, este deportes puede regresar a la relevancia.”

5. Moldauer ha hablado sobre el sentimiento anti-asiático en EEUU

Moldauer puede pasar su tiempo libre haciendo remezclas musicales y arreglar autos además de cortarse su pelo de manera creativa, como se menciona en su biografía de Team USA, pero además se ha expreasdo contra el odio.

A principio de año, el contó en The Oklahoman un incidente en el cual una mjujer con en un Suburban blanco a su lado y le dijo: “Vete a China.” Ha pasado por esas experiencias anteriormente, pero dando el actual clima contra la injusticia y la desigualdad racial, ha quedado impresionado sobre lo ocurrido.

“Esto no debe ser algo normal,” confesó. “La comunidad asiática americana no debe tener que aguantarse los insultos, los esterotipos y los chistes.”

