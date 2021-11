Xavi desvela el mensaje que le mandó Messi tras su fichaje por el Barcelona

Xavi Hernández fue presentado como nuevo entrenador del FC Barcelona el lunes en el Camp Nou frente a miles de aficionados que acudieron a ver a la leyenda del club regresar a casa.

El técnico de 41 años ha firmado contrato con el Barcelona hasta junio de 2023 y habló con la prensa en rueda de prensa tras su presentación sobre sus objetivos para los gigantes catalanes.

Xavi también reveló que había recibido un mensaje de texto del ex capitán Lionel Messi después de que se confirmara que reemplazaría a Ronald Koeman como entrenador en el Camp Nou.

“Por supuesto que soy un gran amigo de Messi”, dijo. “Me envió un mensaje de texto y me deseó la mejor de las suertes. También le envié lo mejor. Es el mejor jugador de la historia del fútbol, pero no está aquí. Tenemos otros jugadores que tienen que marcar la diferencia en el campo, no podemos pensar en los jugadores que no están aquí”.

Xavi también tenía un mensaje para la afición tras firmar su contrato sobre el césped del Camp Nou. Le dijo a la multitud: “Muchas gracias, no quiero llorar, pero estoy realmente agradecido con el club, con los fanáticos, es simplemente increíble. Puedo decir una cosa. Somos el mejor club del mundo y vamos a trabajar para intentar ganar muchos títulos. El Barça no puede empatar ni perder, tenemos que ganar todos los partidos”.

Mucho se esperará del nuevo técnico del Barcelona y Xavi se mostró feliz de comentar su planteamiento y el tipo de fútbol que quiere que su equipo juegue en el Camp Nou, según informa ESPN.

“Al final del día, la idea es la misma que la de [Johan] Cruyff. Mi primer defensor es el delantero y mi primer atacante es el portero. Tenemos que trabajar tácticamente, presionar alto y dominar el balón”, dijo. “No se trata de ser duro, sino de tener reglas. Intentaré ayudar a los jugadores, personal y profesionalmente. Sé lo difícil que es psicológicamente jugar en este club”.

Xavi se hace cargo de un equipo del Barcelona en novena posición en La Liga y ya 11 puntos por detrás de los primeros líderes de la Real Sociedad. El equipo también está en una mala racha de forma a nivel nacional y tiró una ventaja de 3-0 sobre el Celta de Vigo la última vez para empatar 3-3.

Las leyendas del Barcelona Carles Puyol y Andrés Iniesta han enviado mensajes de apoyo y felicitación a Xavi tras su presentación en el Camp Nou. Iniesta y Xavi formaron una pareja famosa en el centro del campo del Barça y el jugador de 37 años está encantado de ver a su buen amigo de vuelta en el club.

“¡¡Qué gran día !!”, escribió en Twitter. “Estoy tan contento por ti, amigo. Te deseo toda la suerte del mundo y que sigamos disfrutando de nuestro Barça”.

Puyol también está encantado de que Xavi esté de vuelta en casa. Tuiteó: “Ganar, perder o empatar es parte del deporte. Que nos sintamos orgullosos de nuestro equipo no tiene por qué depender del resultado, sino del esfuerzo y compromiso. ¡Buena suerte Xavi! Viva el Barça”.

El ex capitán se ha relacionado con un regreso al Barcelona como parte del cuerpo técnico de Xavi, según el periodista Miquel Blazquez.

El presidente Joan Laporta insinuó en la rueda de prensa que Puyol y Dani Alves podrían estar involucrados, según informó la periodista Shay Lugassi. Dijo: “Con Puyol hay una relación muy directa. Dani Alves es una relación muy abierta y se ha ofrecido. Pueden ayudar si Xavi los necesita”.

El primer partido de Xavi a cargo será contra el Espanyol en La Liga en el Camp Nou el 20 de noviembre. Los catalanes se enfrentarán al Benfica tres días después en un partido crucial de la Liga de Campeones donde una victoria asegurará la clasificación a los octavos de final.

