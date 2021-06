¿Por qué Xavi Hernández no sustituyó a Koeman?

Xavi Hernández ha roto su silencio y ha explicado por qué no reemplazó a Ronald Koeman como entrenador del Barcelona este verano.

La leyenda del club estuvo fuertemente ligada con un regreso al Camp Nou para reemplazar al holandés después de un final decepcionante de la campaña 2020-21.

Xavi dijo a La Vanguardia que simplemente no era el momento adecuado para volver a casa pero que todavía esperaba asumir el cargo en algún momento en el futuro, según informa Diario Sport.

“Por suerte o por desgracia, le había dicho no dos veces al Barça, por distintas circunstancias, familiares, profesionales, contractuales. Fue muy duro decir que no porque soy culé, pero no era el momento”, dijo. “Me estoy preparando para esto, pero hay que respetar a Koeman, una leyenda del club con un año más de contrato”.

El presidente del Barcelona, ​​Joan Laporta, confirmó este jueves que Koeman continuará por segunda temporada en el Barcelona, ​​según informa la web oficial del club.

“Después de este período de reflexión, el vicepresidente Rafael Yuste y yo hemos acordado que continuaremos con el contrato actual que tiene Ronald Koeman”, dijo. “Vemos al técnico muy motivado y ya tiene un año de experiencia en este equipo, que intentaremos hacer más competitivo”.

Xavi, ‘sin prisa’ para volver a Barcelona

Xavi firmó una extensión de contrato por dos años con el equipo qatarí Al-Sadd en mayo de 2021, pero eso no sirvió para disipar las especulaciones de que podría regresar a Barcelona. Los rumores aumentaron después de que Xavi volara de regreso a la ciudad de vacaciones con 22 maletas.

El ex centrocampista habló sobre su viaje a casa y cómo fue recibido por los reporteros nada más aterrizar en el aeropuerto.

“Aterrizo en Barcelona, ​​me esperan en el aeropuerto y apenas llego la gente me manda mensajes”, añadió. “¿Pero no te han dicho nada? Pues no, primero porque hay un entrenador que es Koeman, al que hay que respetar, y luego porque no tengo prisa. Lo que tenga que venir, vendrá”.

Xavi disfrutó de muchos éxitos con Al-Sadd la temporada pasada. El equipo ganó la QNB Stars League y estuvo toda la campaña invicto y ganó el título por 13 puntos.

Koeman, ‘aliviado’ de poder continuar como entrenador del Barcelona

Koeman continuará ahora como entrenador del Barcelona, ​​pero su futuro sin duda estará en entredicho la próxima temporada si los resultados y las actuaciones no impresionan a Laporta. Según los informes, el presidente ya le ha dicho al holandés que quiere ver más fútbol de ataque.

El técnico de 58 años ha reaccionado a la confirmación de su segundo año en el Barça con una publicación en Instagram. Él escribió: “Me siento aliviado al poder decir que mis jugadores y el personal pueden concentrarse por completo en la nueva temporada ahora. Las últimas semanas han sido intensas, pero me alegro de que el presidente Joan Laporta me haya dado su apoyo y se haya recuperado la calma. El objetivo de todos dentro del club es el mismo: construir un Barça ganador y lograr éxitos”.

El holandés levantó la Copa del Rey en su primera temporada al mando pero se le exigirá más al técnico en la temporada 2021-22. Se espera que el Barça luche para ganar La Liga y la Liga de Campeones y de no hacerlo podría significar el final para Koeman.