El Virus FIFA deja al Madrid devastado en defensa

La última fecha internacional del año no ha sido la más generosa para el Real Madrid ya que encara un tramo importante de partidos para terminar el 2020.

Zinedine Zidane tendrá que lidiar con dos lesiones importantes para el fin de semana. Aunque falta el informe oficial, todo indica que el equipo merengue estará sin sus dos centrales titulares para el partido de este fin de semana cuando visite a Villarreal.

En los partidos de las selecciones de España y Francia, los fanáticos del equipo merengue vieron vieron a dos de sus pilares defensivos tuvieron que salir y preliminarmente las cosas no son favorables.

La goleada de España contra Alemania por 6-0 en la Nations League le arruinó la fiesta a Manuel Neuer tuvo el negativo de que su capitán tuviese que salir del terreno de juego después de que se lesionara en la parte posterior de su muslo derecho.

Habrá que esperar a las pertinentes pruebas pero mucha suerte tendría si no es una rotura fibrilar… El cambio se produjo al instante.

La lesión hizo saltar las alarmas de manera inmediata en el Real Madrid, que afronta ahora un tramo de la temporada decisivo. Además del partido del sábado, el Madrid también tiene que estar listo para el próximo miércoles cuando visitan al Giuseppe Meazza contra el Inter.

Por ahora, la federación española indica que Ramos sufrió un “dolor agudo” en su pierna. Se tendrá que ver en estudios la severidad de la lesión.

Pero eso no sería la única noticia que le haría doler la cabeza al técnico merengue.

Bad evening so far for Real Madrid: Sergio Ramos taken off during the first half with Spain with a hamstring injury and Didier Deschamps just revealed that he took Raphael Varane off at half time for France because of a small problem too!

— Julien Laurens (@LaurensJulien) November 17, 2020