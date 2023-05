Policía Nacional detuvo a tres jóvenes implicados en los insultos racistas a Vinicius Jr

Luego de las denuncias del jugador brasileño al servicio del Real Madrid, Vinicius Jr., en las que denunció discriminación racial por parte de los españoles, y que sobrepasaron durante el partido del fin de semana en el estadio Mestalla del Valencia, un nuevo hecho se suma a toda esta polémica.

Este martes 23 de mayo, dos días después, en una operación coordinada por el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid y la Sección de Ciberodio de la Fiscalía Provincial, se informó que la policía detuvo a cuatro jóvenes aficionados, acusados de en el pasado mes de enero colgar en un puente sobre la autopista cerca de la casa deportiva del Madrid, un muñeco inflable alusivo al jugador Vinicius con un mensaje que decía: “Madrid odia al Real”, según La Razón.

— EL MUNDO (@elmundoes) May 23, 2023

“Tres de los detenidos son miembros activos de un grupo de aficionados radicales de un club de fútbol de Madrid”, dice el comunicado policial citado por CNN. “La investigación llevada a cabo por la policía a través de las pruebas recogidas, testigos e investigación digital de fuentes abiertas, entre otras cosas, condujo a la identificación de los cuatro hombres sospechosos del crimen”, agrega el mismo.

Los jóvenes detenidos, son cuatro hombres todos de nacionalidad española, en edades entre los 19 y 24 años, de los cuales tres de ellos son integrantes activos del grupo ultra Frente Atlético. Uno de ellos tiene antecedentes policiales por un delito de lesiones, según ha informado la Policía Nacional.

— Agencia de Periodismo Investigativo (@Agencia_API) May 23, 2023

En el comunicado de la policía, esta indicó que los hinchas detenidos fueron identificados previamente en partidos clasificados como de “alto riesgo” en los intentos de la Policía por reprimir la violencia en el deporte, según ESPN.

— Fichajes Web (@Fichajes_Web) May 23, 2023

Es de señalar, que según Europa Press, el rastreo para dar con estas personas se inició en tiendas eróticas físicas y tecnológicas donde fue hecha la compra de la efigie exhibida en el mes de enero, y que fue vestida con la camiseta y el numero 20 perteneciente al jugador del club blanco. La policía tras varias pesquisas y seguimientos, logro dar con el establecimiento donde se hizo la compra, y establecer los datos bancarios de quienes la hicieron.

Así mismo, a través de inspección dactilar al muñeco, se encontró que una de ellas era compatible con las huellas de uno de los detenidos, informó NotiAmerica.

Desde la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana se emitió un comunicado, en el que se da a conocer que los delitos cometidos por estos ciudadanos tienen que ver con el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. El establecimiento, agregó que a medida que avance el proceso, la información sobre estas detenciones será ampliada, informó El Progreso.

El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Jr., señaló constantes actos de racismo en su contra por parte de la Liga española y de sus hinchas, y que la gota ya había rebosado la copa este domingo cuando desde las graderías recibió varios insultos por parte de los aficionados del Valencia.

Informa La República, que Vinicius Jr. apuntó a los aficionados que le insultaban, lo que provocó la interrupción del partido durante 10 minutos, y después se enzarzó en un altercado con los jugadores del Valencia que provocó su expulsión en la segunda parte.

“No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competición lo considera normal, la Federación también y los rivales lo fomentan”, publicó Vinicius en Twitter tras el partido. “El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano (Ronaldo) y (Lionel) Messi hoy es de los racistas”.

“Una bella nación, que me acogió y a la que amo, pero que aceptó exportar la imagen al mundo de un país racista. Lo lamento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas”, agregó. “… Pero soy fuerte y voy hasta el final contra los racistas”, añadió.

El Valencia CF ha emitido un comunicado oficial en el que confirma la identificación de los tres aficionados por los insultos racistas contra Vinicius Jr. en el partido contra el Real Madrid.

Asimismo, el club valenciano informa de que está cooperando con las autoridades en su investigación “para eliminar el racismo” de Mestalla, al tiempo que reitera su “condena más enérgica y su posición tajante contra el racismo y la violencia en todas sus formas y actuará con la misma contundencia con todas las personas identificadas aplicando su medida más severa: expulsándolos de por vida del estadio”.

El Valencia CF continúa su escrito insistiendo en que “el racismo no tiene cabida en nuestro club”. Por ello, reivindica su postura tajante contra estas actitudes xenófobas recordando que “en los últimos años el Valencia CF ha liderado la lucha contra el racismo reclamando la necesidad de establecer protocolos contra esta lacra en los campos de fútbol”.

En el comunicado se lee:

El Valencia CF confirma que la policía ha identificado en las últimas horas a un total de tres aficionados que profirieron gestos racistas a Vinícius Jr en el partido del pasado fin de semana contra el Real Madrid.

El Valencia CF está cooperando con las autoridades en su investigación para eliminar el racismo en el Camp de Mestalla.

El Club reitera su condena más enérgica y su posición tajante contra el racismo y la violencia en todas sus formas y actuará con la misma contundencia con todas las personas identificadas aplicando su medida más severa: expulsándolos de por vida del estadio.

El Valencia CF no tolera ningún tipo de ataque racista. El racismo no tiene cabida en nuestro Club.

Hemos demostrado con acciones concretas y consistentes desde hace años que somos un club respetuoso. En los últimos años el Valencia CF ha liderado la lucha contra el racismo reclamando la necesidad de establecer protocolos contra esta lacra en los campos de fútbol. Y, en 2019, se expulsó a un aficionado del estadio de por vida por realizar gestos fascistas en un partido fuera de casa en la UEFA Europa League.

El partido contra el Real Madrid fue transmitido en directo y es totalmente falso que todo el estadio profiriera insultos racistas.

Ha habido mucha confusión y desinformación en los últimos días. El Valencia CF quiere hacer un llamamiento a la responsabilidad y al rigor. Este es un tema muy sensible y todo el mundo debe ser factual y concreto con los hechos. No podemos aceptar que se tache al Valencianismo como una afición racista. No es verdad. Pedimos respeto.

No hay lugar para el racismo en el fútbol ni en la sociedad.

El Valencia CF condena enérgicamente el racismo.

JUNTOS CONTRA EL RACISMO.