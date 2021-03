[VIDEO] Messi y Piqué se vuelven locos al celebrar la victoria

El Barcelona realizó una remontada brillante el miércoles para conseguir llegar a la final de la Copa del Rey con una victoria por 3-0 sobre el Sevilla después del 0-2 de la ida.

Los catalanes habían estado al borde de la eliminación hasta que Gerard Piqué anotó el empate en el tiempo de descuento para poner el 2-2 y forzar la prórroga. El central no se contuvo con sus celebraciones.

Barcelona send it to extra-time right at the death 🤯 pic.twitter.com/PIJT8jw4kj

Lionel Messi estaba en el lado opuesto del campo cuando anotó el gol, pero también se le vio celebrando frenéticamente el tanto decisivo de su compañero de equipo.

For those that say Lionel Messi’s lost that fire, look at how he celebrated Barcelona’s aggregate equaliser. pic.twitter.com/roitdpklky

— Alan Feehely (@azulfeehely) March 3, 2021