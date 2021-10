Vicepresidente de los Cowboys “nervioso” por lesión de Dak Prescott: ¿Por qué?

Antes de recibir los resultados de la resonancia magnética de Dak Prescott, el vicepresidente de los Dallas Cowboys, Stephen Jones, admitió indirectamente que el equipo sintió un nerviosismo colectivo respecto a la posible gravedad del esguince en el gemelo derecho del mariscal de campo.

“Cada vez que tu mariscal de campo tiene que hacerse una resonancia magnética hay un poco de nerviosismo, pero sabemos que Dak es un tipo que le gusta competir y que es fuerte. Somos optimistas y pensamos que recibiremos buenas noticias”, Jones dijo el lunes en 105.3 The Fan, a través de Pro Football Talk. “Pero tendremos que ver qué pasa, y pronto lo sabremos. Somos positivos y creemos que estará listo para jugar frente a Minnesota.

Prescott se lesionó durante la última jugada en la victoria 35 a 29 frente a New England el domingo en tiempo suplementario. El momento ocurrió durante su pase de anotación de 35 yardas a CeeDee Lamb. Luego de cojear hasta el vestuario, apareció en su conferencia de prensa postpartido en una bota ortopédica.

Prescott completó 36 de 51 pases por 445 yardas, tres pases de anotación y una intercepción frente a los Patriots. El lunes, el candidato a MVP de la liga fue nominado al premio del Jugador de la Semana FedEx Air de la semana seis.

Resonancia magnética revela pronóstico promisorio

No mucho después de la entrevista de radio de Jones, Reporteros que cubren a los Cowboys empezaron a recibir información de los resultados de Prescott. Aparentemente, el equipo recibió buenas noticias: El esguince en los gemelos no es del tipo que de lesión que sufrió el receptor Michael Gallup, quien sigue fuera de acción desde que se lesionó en el primer partido de la temporada. Hay optimismo acerca de que Dak no se pierda ningún partido y que podrá jugar luego de la semana de descanso en la semana siete para Dallas.

“El plan de los Cowboys es que Dak esté disponible el 31 de octubre frente a los Vikings, según una fuente. Algunos esguinces en los gemelos generan largas ausencias a veces. Descansará y luego se rehabilitará durante la semana de descanso”, reportó Michael Gehlken, del Dallas Morning News.

“En el complejo The Star hay cierto optimismo acerca del esguince de Dak Prescott. Aunque quieren ver como reacciona en una semana, no parece que se perderá de cuatro a cinco semanas como le pasó a Gallup. Simplemente suena como una semana perfecta para un descanso”, reportó Nick Eatman, del sitio web oficial del equipo.

Dak afirma que “estará bien” luego de su golpe más reciente

A pesar de un visible rengueo, Prescott no parece preocupado por su lesión, que se dio casi un año después de que el dos veces pro-bowler se fracturara y dislocara su tobillo derecho.

Bromeando acerca de que los reporteros “se divertirán” con su nueva aflicción, Prescott prometió que “estará bien” antes del próximo partido, un partido de Domingo por la Noche frente a Minnesota.

“La vida te golpea constantemente, pero siempre voy a responder”, dijo Prescott, a través de Todd Archer, de ESPN. “Es parte de todo. Es parte de este deporte. Es un deporte físico. Estaré bien. Tengo mucha confianza en mí y en el equipo médico. Me siento bien. Esto (la bota) es solo por precaución. Pero bueno, pienso en esa anotación y no duele tanto cuando tu equipo anota y gana el partido”.

