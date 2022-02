Veterano de los Clippers apunta para resaltar el mal momento de los Lakers: ¿Qué dijo Marcus Morris?

El equipo de Los Angeles Lakers no han podido recuperarse esta temporada, su más reciente derrota tuvo lugar el jueves contra un equipo de los Clippers que no contó con dos de sus más grandes figuras.

La victoria contra unos Lakers sin LeBron James hizo que Marcus Morris se sintiera bien después del partido y criticara a su rival de Los Ángeles y a los 76ers – un contendiente de la Conferencia Este a quien los Clippers vencieron hace algunas semanas.

“Quiero decir m****a, ambos equipos están bastante dentro del promedio por lo que he visto. Es decir, simplemente no los veo como grandes equipos”, dijo Morris.

Aunque sea una declaración arriesgada, Morris no está del todo errado, al menos en lo que respecta a los Lakers. Han sufrido lesiones que afectaron a jugadores clave a lo largo de la temporada y actualmente están 25-28 con vistas al partido del sábado contra los Knicks. Los Clippers no han podido contar ni con Kawhi Leonard and Paul George la mayor parte de la temporada pero están 27-27.

Morris — el mellizo del ex Lakers Markieff Morris — ha hecho su parte con 15.8 puntos, 5.1 rebotes y 2.2 asistencias por partido, lanzando 42.6% desde el campo de juego y 37.8% desde mayor distancia.

Los Clippers van a sumar estilo a su cuadrilla gracias a dos pases que se concretaron recientemente en los que consiguieron a Norman Powell y Robert Covington de Portland. Estas incorporaciones le dan más chances a los Clippers en la Conferencia Oeste a pesar de no poder contar con Leonard y George.

Anthony Davis admite que fue ‘mimado’

Cuando los Lakers consiguieron a Anthony Davis, rápidamente se convirtieron en candidatos al título y obtuvieron el Trofeo Larry O’Brien en 2020. Fue un lindo cambio de escenario para Davis, quien venía de pasar unos años difíciles en Nueva Orleans antes de convertirse en compañero de equipo de LeBron James.

Ahora que los Lakers están en aprietos, Davis admitió que se sintió mimado debido a su éxito temprano con el equipo dorado y púrpura.

“Solo quiero ganar. He vivido temporadas en las que perdí mucho estando en Nueva Orleans. Y eso me pesaba. Y luego llegué aquí y me sentí mimado por haber ganado el primer año”, Davis le dijo a Dan Woike de Los Angeles Times en una entrevista exclusiva. El segundo año llegamos a los playoffs y sentí que podríamos haber sido exitosos de no ser por mi lesión. Y este año, nadie nos tenía fe. Decían que éramos viejos. En el vestuario hay muchos que están resentidos.

“Personalmente, yo solo quiero ganar. No quiero volver a tener temporadas en las que solo pierda.”

Davis ha estado fuera del juego pero ha sigo genial dentro de la cancha, especialmente el último tiempo con James fuera del equipo. Está promediando los 23.4 puntos, 9.7 rebotes y 2.2 bloqueos por partido y espera tener más oportunidades de sumar puntos para convertirse en All Star en el futuro.

Los Lakers han tenido buenas arrancadas pero sus fallas defensivas y la falta de energía consistente los han lastimado.

“Debemos mantenernos unidos,” dijo el base de los Lakers Malik Monk luego de la derrota contra los Clippers. “No podemos dejarnos caer como lo hicimos en el tercer cuarto. No podemos dejar que se nos escape así un partido. Siempre nos cuesta luchar. Todos nos esforzamos mucho por dar lo mejor allí dentro. Debemos mantener el juego bajo control.”

Los Lakers tienen trabajo que hacer si quieren mantenerse fuera del repechaje o incluso llegar a la postemporada. El último tramo del camino es duro antes de llegar al All-Star Break, con partidos contra los Warriors, los Bucks y el Heat.

