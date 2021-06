El Barcelona se impacienta: no llegan ofertas para estos dos jugadores

El Barcelona está ansioso por deshacerse de varios jugadores en este mercado de verano, pero, según los informes, no consigue ofertas para el francés Samuel Umtiti y el internacional brasileño Philippe Coutinho.

Umtiti ha estado “en la rampa de salida durante varios años”, pero “su salario exorbitante” y los temores profundos sobre sus continuas lesiones de rodilla significan que “apenas se han recibido ofertas”, según Sergi Capdevila de Diario Sport.

Es una situación similar con Coutinho, que no ha jugado en el Barcelona este 2021 por lesión. El jugador de 28 años sufrió una lesión en la rodilla que requirió cirugía en enero y nuevamente en abril y permanece apartado.

Capdevila informa que vender a Coutinho “no será fácil” y el Barça tendrá dificultades para encontrar un comprador para el que fue el fichaje más caro del club. Tanto Coutinho como Umtiti tienen contrato con el Barcelona hasta 2023.

¿Qué opciones hay para Coutinho?

No hay duda de que Coutinho no ha estado a la altura de su enorme precio durante su tiempo en Barcelona. El brasileño llegó al Camp Nou por $ 170 millones desde Liverpool en enero de 2018, pero no ha logrado encontrar su mejor forma con los catalanes.

Coutinho pasó la temporada pasada cedido en el Bayern de Múnich, pero regresó al Barcelona y comenzó la campaña 2020-21 de manera brillante. Sin embargo, las lesiones y la aparición de Pedri, de 18 años, significaron que Coutinho solo jugara 12 partidos en La Liga.

La temporada del brasileño terminó prematuramente por su cirugía de rodilla, pero apenas se le ha echado de menos. El Olympique de Marsella ha expresado su interés por Coutinho, pero pueden tener dificultades para pagar su salario, según Marca.

Un regreso a la Premier League parece más probable. El agente de Coutinho, Kia Joorabchian, dijo a Sky Sports en abril de 2020 que el brasileño estaría feliz de regresar a la máxima categoría inglesa.

“En la Premier League siempre ha disfrutado y probablemente le encantaría volver y jugar”, dijo. “La pregunta es cuáles serán las condiciones financieras de todos los clubes, incluido el Barcelona y todos los clubes de la Premier League, al final de esta pandemia”.

¿Se irá Umtiti del Barcelona?

Umtiti se encuentra en una situación ligeramente diferente, pero también ha perdido enteros en el orden jerárquico en el Camp Nou. El zaguero emergió como uno de los mejores defensores de La Liga tras su fichaje por el Barça procedente del Olympique de Lyon, pero las lesiones le han cortado su progresión.

Se le ha dicho al defensor que busque una salida después de la llegada de Eric García, según Diario Sport. Sin embargo, el salario bruto del francés de 12 millones de euros es un problema.

Un destino potencial podría ser su antiguo club, el Olympique de Lyon, si el defensa está dispuesto a aceptar un recorte salarial. Umtiti habló con cariño sobre el equipo de la Ligue 1 en una entrevista con Canal Football Club en octubre de 2020, según El Desmarque:

“El Lyon es mi equipo, es mi ciudad. Es el equipo que me ha dado la oportunidad de jugar en Europa, en Barcelona y con la selección francesa”, dijo. “Hay conversaciones, pero no ha habido nada concreto con el club. Tengo un precio caro, pero no quiero que me vean como una víctima”.

El Barça ya ha fichado a García, Sergio Agüero y Emerson Royal, pero ahora la atención se centrará en recortar la plantilla, reducir la masa salarial y tratar de recaudar unos fondos muy necesarios vendiendo jugadores que no tienen futuro en el Camp Nou.