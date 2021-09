UFC 266: Shevchenko vs. Nunes la mejor pelea de todas

El evento co-estelar de UFC 266 es un choque entre la reina del peso mosca femenino Valentina Shevchenko y la contendiente No.3 del ranking Lauren Murphy, y si “Bullet” gana, habla de su consenso de lucha, la mejor en femenino Amanda Nunes volverá a subir a lo más alto.

Shevchenko tiene un récord profesional de MMA de 21-3, con siete victorias por KO / TKO, siete por sumisión y siete por decisión. Actualmente se encuentra en una racha de siete victorias consecutivas que incluye cinco defensas de su cinturón de 125 libras. En general, Bullet tiene marca de 10-2 en UFC.

Y sus dos únicas derrotas han llegado a manos de Nunes.

Su enfrentamiento con Murphy en UFC 266 se llevará a cabo el 25 de septiembre a las 10:00 p.m. hora del Este en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Se emitirá como pago por evento en ESPN + .



Ordene UFC 266 ahora

Shevchenko y “The Lioness” pelearon en peso gallo en ambas ocasiones, enfrentándose en UFC 196 en marzo de 2016 y luego nuevamente en septiembre de 2017 en UFC 215. Ambas peleas fueron asuntos cercanos, pero Nunes superó las tarjetas de puntuación cada vez, ganando una decisión unánime en 2016. y decisión dividida en 2017.

Aunque su pelea en UFC 196 estuvo cerrada, la mayoría de los fanáticos anotaron la pelea por Nunes. Pero muchos ven la derrota de Bullet ante Nunes en UFC 215 como un robo, anotando la pelea por Shevchenko. Y ahora, a cuatro años de la controvertida decisión, un concurso entre Bullet y The Lioness es tan relevante como siempre.

Nunes y Shevchenko son campeonas muy dominantes que ocupan el puesto número 1 y número 2 en la clasificación libra por libra femenina, respectivamente. Nunes es el campeón reinante de peso pluma y peso gallo, y tiene un récord profesional de MMA de 21-4. Como se mencionó, The Lioness es vista por la comunidad de MMA como la mejor luchadora femenina de todos los tiempos, con varias victorias sobre quién es quién en la lucha femenina, incluida la ex campeona de peso pluma Cris Cyborg y las ex campeonas de peso gallo Ronda Rousey, Meisha Tate y Holly Holm.

Shevchenko también tiene una lista apilada de victorias, superando a ex campeonas de peso paja Joanna Jedrzejczyk y Jessica Andrade, así como a Holm.

Los dos luchadores se han visto casi imbatibles en los últimos años y muchos creen que la mejor posibilidad de que Nunes o Shevchenko pierdan es ser derrotados por el otro combatiente.

Y si Bullet eliminara a Murphy, alguien a quien no debería pasar por alto, en UFC 266 el 25 de septiembre de 2021, los fanáticos de MMA probablemente gritarán desde los tejados sobre la pelea de la trilogía.

¡TODAS las últimas noticias de UFC directamente en tu bandeja de entrada! ¡Suscríbete al boletín Heavy on UFC aquí!!

¡Suscríbase al boletín Heavy on UFC!

Cuando llegue el momento, Shevchenko estará ‘aquí’ para una pelea de trilogía con Nunes

Durante una entrevista reciente con TMZ , Shevchenko confirmó su interés en una tercera pelea con Nunes.

“Creo que si el destino pone esta pelea frente a nosotros, la mayoría sí lo haremos”, dijo Shevchenko. “Estoy un poco concentrado en mi división de peso mosca y solo quiero ser mejor … como pelear y pelear.

“Y cuando suceda, estoy aquí”.

Shevchenko se enfrentará a un luchador resistente frente a ella en UFC 266

Pero antes de que cualquiera de las conversaciones sobre la trilogía de Nunes pueda reaparecer, Bullet tiene que superar a Murphy en UFC 266. “Lucky” está en una racha de cinco victorias consecutivas, derrotando a gente como Joanne Calderwood y Roxanne Modafferi durante el tramo.

Pero aunque está en una carrera impresionante, Murphy entrará en la pelea con Shevchenko como un perdedor masivo. En el momento de escribir este artículo, DraftKings a> tiene a Murphy como un perdedor de +850 y a Shevchenko como un favorito de -1500.

Lucky tiene un récord profesional de MMA 15-4 con ocho victorias por KO/TKO y una por sumisión.

Nunes tiene negocios a los que atender en UFC 269, defendiendo su título de peso gallo contra Julianna Pena

La Leona también tiene un oponente en la mira. Nunes buscará hacer su sexta defensa del título de 135 libras cuando pelee con Julianna Peña durante UFC 269 el 11 de diciembre de 2021. Se suponía que los dos se enfrentarían en julio de 2021, sin embargo, la campeona de dos divisiones dio positivo por COVID-19 y el La pelea se pospuso.

“La zorra venezolana” entrará al octágono aprovechando el impulso de su victoria por estrangulamiento trasero desnudo en el tercer asalto sobre Sara McMann en UFC 257 en enero de 2021. Tiene marca de 2-2 en sus últimas cuatro peleas, perdiendo por sumisión ante Shevchenko y Germaine. de Randamie y derrotando a Nicco Montano por decisión unánime.

Tiene un récord profesional de MMA de 10-4 con tres victorias por KO / TKO, cuatro por sumisión y tres por decisión.

Para Nunes, esta será su primera defensa del campeonato de peso gallo desde que venció a De Randamie en diciembre de 2019. La Leona compitió en el peso pluma en sus dos últimas salidas, aferrándose a su cinturón de 145 libras al vencer a Felicia Spencer por decisión unánime y a Megan Anderson por primera vez. presentación redonda.

¡Sigue la página de Facebook de Heavy en UFC para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

UFC 266 presenta peleas de 2 títulos, el regreso de 2 leyendas de lucha

La cartelera principal de UFC 266 PPV está repleta de dos peleas por el título, así como una revancha de 17 años entre dos leyendas de las MMA.

En el evento principal, el campeón de peso pluma Alexander Volkanovski pondrá su cinturón en la línea contra el contendiente No. 2 del ranking Brian Ortega. Los dos salieron recientemente de la serie de televisión básica de UFC “The Ultimate Fighter” como entrenadores.

Shevchenko versus Murphy se jugará durante el evento co-estelar de la noche.

Y en la pelea presentada, el ex campeón de peso welter de Strikeforce, Nick Díaz, hará su tan esperado regreso al octágono para pelear contra el ex campeón de las 170 libras de UFC Robbie Lawler. Díaz, quien no ha peleado desde enero de 2015, y “Ruthless” pelearon originalmente en 2004 y Díaz ganó la pelea de UFC por KO en el segundo asalto.

Echa un vistazo a la cartelera completa de UFC 266 a continuación:

Echa un vistazo a la cartelera completa de UFC 266 a continuación:

Pelea por el campeonato de peso pluma : Alexander Volkanovski (c) contra Brian Ortega

Campeonato de peso mosca femenino : Valentina Shevchenko (c) vs Lauren Murphy

Pelea de peso welter : Robbie Lawler vs. Nick Diaz

Pelea de peso pesado : Curtis Blaydes vs. Jairzinho Rozenstruik

Pelea de peso mosca femenino : Jessica Andrade contra Cynthia Calvillo

Tarjeta preliminar (ESPN y ESPN +)

Pelea de peso gallo : Marlon Moraes vs. Merab Dvalishvili

Pelea de peso ligero : Dan Hooker contra Nasrat Haqparast

Pelea de peso pesado : Shamil Abdurakhimov contra Chris Daukaus

Pelea de peso mosca femenino : Roxanne Modafferi vs. Taila Santos

Pelea de peso gallo : Ricky Simon contra Timur Valiev

Combate de peso ligero : Uros Medic contra Jalin Turner

Tarjeta preliminar anticipada (ESPN, ESPN + y UFC Fight Pass)

Pelea de peso mosca femenino : Manon Fiorot vs. Mayra Bueno Silva

Pelea de peso mediano : Karl Roberson contra Nick Maximov

Pelea de peso welter: Matthew Semelsberger contra Martin Sano Jr.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: UFC 266: 5 grandes peleas para no perder de vista