Valencia vs Athletic Club: Hora y Cómo ver el Live Stream

El Valencia vuelve a su casa y se encuentra en una situación complicada: tiene que enfrentar al Athletic Bilbao en Mestalla el sábado. Este choque de la fecha 8 es entre dos rivales históricos del fútbol español con entrenadores que se detestan mutuamente y con equipos se encuentran en momentos complicados luego de haber sufrido derrotas duras a mitad de semana.

La previa de Valencia vs Athletic Club

Ambos equipos se encuentran en la parte alta de la tabla de posiciones de La Liga. Para cualquiera de los equipos volver perder podría traer aparejadas repercusiones negativas.

Valencia compartía la punta con el Real Madrid hasta que el fin de semana perdió contra el Merengues 2-1. Luego de perder contra el Sevilla, el Valencia está tambaleando y necesita una victoria para mantener al equipo en buena forma.

El equipo local se encuentra actualmente tercero en la tabla de posiciones, pero otra derrota podría hacerlos tambalear. Esto se volvió especialmente cierto luego del partido contra el Sevilla, en el que sus propios errores les costaron muy caro. Uno de los jugadores más fuertemente criticados por su performance fue el arquero Mamardashvili, que cometió uno de los errores más garrafales del año.

Hay poco lugar para cambios ya que el Valencia tiene aún muchos jugadores lesionados. Gabriel Paulista, que se volvió capitán en reemplazo de Carlos Soler, dijo que la culpa fue de la parte defensiva.

“Lo hablamos antes del partido. Sabíamos que teníamos que salir enfocados y no perder en los pequeños detalles. Fallamos en eso. Sevilla es un gran equipo que no perdona.”

El Athletic Club perdió de una manera desgarradora contra Rayo Vallecano con un gol de Radamel Falcao García en el minuto 96. Sin embargo, esa no fue la única mala noticia que recibió Marcelino García Toral luego de caer por primera vez en San Mamés.

Marcelino García Toral se encuentra rotando a sus jugadores ya que su equipo está en el final de una seguidilla de cuatro partidos en 14 días. Esta seguidilla se termina con el partido en el que debe enfrentar a uno de los clubes en los que fue más exitoso. García Toral ganó la Copa del Rey con Valencia allá por 2019, pero lo despidieron en septiembre luego de hacer comentarios acerca de los dueños.

El delantero Asier Villalibre tuvo que abandonar el partido debido a una lesión y no podrá jugar este fin de semana. Esto no hace más que seguir extendiendo la larga lista de lesionados que el equipo ya tenía.

También Nico Williams tuvo que salir de la cancha por una molestia física, pero aún hay esperanza de que pueda jugar en en partido contra Los Che ya que se sobrepuso a los calambres que lo aquejaban.

Alineación probable Valencia: Giorgi Mamardashvili; Dimitri Foulquier, Gabriel Paulista, Omar Alderete, Toni Lato; Hugo Guillamón, Daniel Wass, Hugo Duro, Yunus Musah Gonçalo Guedes; Helder Costa

Alineación probable Athletic Club: Unai Simón, Oscar De Marcos, Unai Núñez, Íñigo Martínez, Íñigo Lekue; Iker Muniaín, Mikel Vesga, Oier Zarraga, Nico Williams; Raúl García, Iñaki Williams

Historial: Partidos previos: 182 / Victorias para Valencia: 71 (286 goles) / Victorias para el Athletic Club: 66 (282 goles) / Empates: 45

