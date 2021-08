USA vs Francia: Live Stream final baloncesto masculino Olímpicos Tokio 2020

Estados Unidos se enfrentará a Francia en el juego de baloncesto masculino por la medalla de oro en el Saitama Super Arena de Tokio.

En los Estados Unidos, el juego (hora de inicio: viernes a las 10:30 p.m. ET / 7:30 p.m. PT) será televisado por NBC. También puede ver una transmisión en vivo (o repetición) del juego a través de NBCOlympics.com o la aplicación NBC Sports.

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar a través de las plataformas digitales de NBC, pero si no tiene cable o no tiene un inicio de sesión por cable, aquí hay algunas formas diferentes en las que puede ver un video en vivo. corriente de EE.UU. vs Francia en línea:

Previa final baloncesto masculino USA vs Francia

Después de una sorpresiva derrota temprana, Estados Unidos no ha caído desde entonces, dándole a Australia una derrota por 97-78 en las semifinales. Según USA Basketball, KD se convirtió en el primer jugador de USMNT en pasar la marca de 400 puntos en los Juegos Olímpicos. Kevin Durant lideró al equipo de EE. UU. Con 23 puntos, mientras que Devin Booker aportó 20.

Durant tiene tres juegos consecutivos en los que ha anotado 23 o más puntos, y ha sido uno de los jugadores a los que acudir en la ofensiva para los estadounidenses durante los Juegos hasta ahora, y el juego semifinal no fue una excepción.

“Una vez que perdimos tres en el medio tiempo, sentí que teníamos el juego en la mano”, dijo Durant después de la victoria, a través de The Athletic. “Siento que todo el mundo está haciendo un segundo y tercer esfuerzo en el lado defensivo del balón. Cuando venimos aquí (los Juegos Olímpicos), creo que todos sabemos lo que se necesita para ser un gran equipo defensivo”.

Los estadounidenses tendrán que hacer clic en cada faceta para enfrentarse a un equipo completo de Francia que acaba de eliminar al candente Eslovenia y Luka Doncic.

Los franceses ganaron en un mordisco y le dieron a Eslovenia una derrota por 90-89 en las semifinales. La estrella de Los Angeles Clippers, Nicolas Batum, tuvo un gran bloqueo en el intento de empatar el juego de Klemen Prepelic para ayudar a sellar el trato para los franceses, quienes jugaron una excelente defensa en Doncic y compañía durante todo el juego.

“Tenía que hacer esa jugada”, dijo Batum sobre su bloqueo después de la victoria sobre Eslovenia. “Siempre soñé con jugar en este tipo de juegos”, agregó. “Y tuve que hacer esta jugada, esta jugada, para mi equipo. Y lo hice”.

El centro francés y destacado defensivo Rudy Gobert terminó con 9 puntos, 15 rebotes y 4 bloqueos, y se entusiasmó con el bloqueo de Batum después de que el equipo avanzó.

“Probablemente uno de los mejores bloques que he visto”, dijo Gobert. “Poder trabajar durante 40 minutos y ganar un juego olímpico en ese bloque, es simplemente increíble. Por eso juegas el juego. Por eso trabajas duro, sacrificas el tiempo de tus familias, para venir aquí y tratar de lograr algo y ser parte de esos momentos”.

Una cosa clave a tener en cuenta en este enfrentamiento: Estados Unidos falló sus primeros 10 tiros de tres puntos en la victoria sobre Australia, y en ocasiones ha sido irregular cuando se trata de lanzar el balón desde larga distancia. El equipo de EE. UU. Bajó por más de 15 puntos al principio de Australia antes de un tercer cuarto sólido, en el que superó a los australianos 32-10. Francia tiene una defensa muy superior, por lo que Durant necesitará ayuda desde el perímetro si los estadounidenses quieren volver a casa con el oro.

Esta es la versión original de Heavy.com

