ÚLTIMA HORA: La Liga tendrá nuevo hogar en Estados Unidos ¿dónde se podrá ver?

El martes se reportó una noticia en la que cambia el panorama del deporte a nivel televisivo en Estados Unidos. Esto marca un nuevo ajuste en los derechos deportivos ya que una de las ligas más populares en este país busca un nuevo hogar para tomar ventaja de tiempo perdido.

Y es que de acuerdo a la publicación El Confidencial, se reportó que la cadena ESPN conseguirá los derechos de La Liga comenzando esta próxima temporada. Esta noticia fue más tarde confirmada por la página World Soccer Talk que el anuncio se hará oficial el jueves.

Esta movida fue una muerte anunciada ya que la audiencia en ese país por el fútbol de la liga española había caído a números ínfimos en los últimos años. La gran culpa se le tiene que atribuir al canal que llegó a perder su puesto en tres de los proveedores de cable más grandes del país. Además había entablado demandas contra la compañía COMCAST en múltiples ocasiones y perdió.

BREAKING: ESPN is expected to announce this Thursday that it has acquired the U.S. rights to LaLiga in a major deal for the broadcaster and Spanish league. All of the exclusive details 👇https://t.co/Ujcm2LPw0i pic.twitter.com/yewV0WFtXm — World Soccer Talk (@worldsoccertalk) May 11, 2021

Esta noticia ha estado en el órbita de los medios en Estados Unidos por causa de la falta de circulación y popularidad del canala basado en Catar. Este es un golpe fuerte para beIN Sports, que en algunos círculos indican que puede ser letal para el futuro de ese canal en suelo norteamericano.

beIN ha sido el canal con los derechos de La Liga desde el 2012 cuando ganó los derechos que en ese momento tenían compartidos ESPN y Gol TV. Este canal había firmado una extensión para tener los derechos hasta el 2024, pero los ratings y la visibilidad de esa liga en el panorama futbolístico ha disminuido de manera drástica.

Sin La Liga, beIN se quedaría con solamente la Ligue 1, la liga turca y la Copa Libertadores y Sudamericana.

Se espera el jueves que divulguen más detalles sobre la variedad de cobertura que tendrán para poder llevar a cabo estas transmisiones. Una de las que más se especula sería la posibilidad de tener los Clásicos entre el Real Madrid y el Barcelona por su canal de aire, ABC.

Esto todavía no es oficial, pero gran posibilida ya que ESPN ha hecho eso para Der Klassiker entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund.

2021 Bundesliga on ABC Intro | Bayern Munich vs. Borussia Dortmund2021 Bundesliga on ABC. Der Klassiker. Bayern Munich vs. Borussia Dortmund intro. The debut of German Bundesliga football on ABC. Allianz Arena in Munich, Germany. #Bundesliga 2021-03-06T19:46:16Z

En lo que fue la Serie A, liga del cual ya no tendrán los derechos a fines de esta temporada, ellos mostraron por aire el partido entre Fiorentina y Atalanta.

2021 Serie A on ABC Intro | Atalanta vs. FiorentinaThe debut of Italian Serie A on ABC. Atalanta vs. Fiorentina intro. #SerieA 2021-04-12T03:23:40Z

La relación Disney- La Liga

Estas dos entidades tienen una buena relación. Tan buena que La Liga ya tenía un acuerdo con la multinacional estadounidense en otros temas para ayudar promover “temas de valores ligados al fútbol” desde el 2019. Además el complejo de Disney en Orlando ya ha sido un lugar que La Liga ha usado para sus certámenes La Liga Promises previo a la pandemia.

La Liga llega a un ESPN que se encuentra como uno de los líderes del fútbol a nivel televisivo ya que tiene además de a la Bundesliga, está con los derechos de los torneos UEFA (con la excepción de la Champions en Estados Unidos). También tienen la MLS, la Championship, la FA Cup, la Copa del Rey, la Superliga danesa, la sueca, la Eredivisie, la Superliga china y la de la Índia entre otras.

