ÚLTIMA HORA: Joan Laporta es el nuevo presidente del Barcelona

Después de una larga jornada en la cual se movilizron varios socios, el favorito para la presidencia ganó de manera abrumadora. Con más del 57 por ciento del voto, Joan Laporta regresa a la presidencia del FC Barcelona y se convierte en el cuatrigésimo segundo presidente del club.

Muchos le habían puesto un gran énfasis en estas elecciones, que algnos catalogaron como una de los más importantes de su historia. Este año hubo un incremento en la participación de socios votantes del 50.42 por ciento a comparación del 43.1 en las últimas elecciones y 2,000 más que el 2010 cuando Sandro Rosell fue elegido. Laporta también estableció un récord de votos al superar los

Estas elecciones fueron las que más convocatoria tuvieron en la historia del FC Barcelona. En estas se tienen que sumar en el voto presencial y el voto por correo, algo que fue implementado especialmente por los tiempos de pandemia así poder superar cualquiera de las dificultades que han existido para que muchos socios pudieran ejercer su derecho.

Joan Laporta, new president of FC Barcelona pic.twitter.com/W0Klb7d1Je

🗳 2021 ELECTION 🗳

The final tally of the FC Barcelona presidential election with 100% of the vote counted. pic.twitter.com/dVS33mjpXe

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021