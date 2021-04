ÚLTIMA HORA: Hay decisión sobre suspensión de Koeman ¿se le perdonó?

Llueve sobre mojado ara Ronald Koeman. El técnico neerlandés no podrá estar en el banco culé durante las próximas dos fechas al ser confirmada su suspensión de dos partidos tras ser expulsado el jueves en la derrota ante el Granada.

El Comité de Competición de la RFEF sancionó con dos partidos al al exseleccionador nacional neerlandés por “actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas”. Según el acta del partido ante el Granada, el técnico blaugrana fue expulsado por faltar al respeto al árbitro González Fuertes con un “Vaya personaje“.

El colegiado recoge así lo sucedido en el Camp Nou: “Ronald tras haber sido advertido por sus observaciones, se dirigió nuevamente al cuarto colegiado en los siguientes términos: “Vaya personaje”.

Highlights FC Barcelona vs Granada CF (1-2)Historic win for Granada CF against FC Barcelona at Camp Nou thanks to goals from Darwin Machís and Jorge Molina. The azulgrana team no longer depends on itself to win the championship #BarçaGranada Matchday 33 LaLiga Santander 2020/2021 Suscríbete al canal oficial de LaLiga Santander en HD goo.gl/Cp0tC Subscribe to the Official Channel of LaLiga… 2021-04-29T19:59:49Z

Koeman reiteró en su conferencia de prensa que no había hablado de manera despreciativa, hasta explicó lo que ocurrió.

Pero esa defensa no sería suficiente. Tampoco fue la apelación que hizo el club para poder revertir esta decisión. Esto pasa por considerar la reacción del técnico azulgrana como una protesta, sanción leve que parte de un mínimo de dos partidos. Así lo establece el articulo 120 del Código Disciplinario: “Protestar al árbitro principal, a los asistentes o al cuarto árbitro, siempre que no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes.”

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

“Si algo, él fue el que me faltó el respeto a mi. Había hablado de algunas instancias que ocurrieron en el partido de una manera respetuosa a él, al cuarto árbitro. Una vez más si es una falta de respeto, dime cuáles fueron las palabras que usé. Una vez más no he usado palabras feas,” añadió.

Rueda de prensa KOEMAN: FC BARCELONA 1-2 GRANADA CFConferencia de prensa del técnico del Barça, Ronald Koeman, tras la derrota del Barça 1-2 contra el Granada. Si te apetece, acepto invitaciones a cafés! Accepting coffees if you feel like it! buymeacoffee.com/theculer 2021-04-29T20:00:10Z

El impacto de la expulsión de Koeman

Esta actitud por parte del entrenador no solamente cambió el partido, cambió la actitud de un equipo que tuvo poco manejo efectivo. Además se vio un Barcelona que tuvo muy poca intensidad además faltó mucho en lo que se refiere a precisión. El Barcelona no estaba jugando en su mejor versión y pagaron caro en un partido que le hubiese dado el liderato con una victoria.

Esta no fue la primera ocasión en la que Koeman había tenido problemas con el arbitraje y ha terminado en con Comité de Competencias. Algo similar ocurrió después de El Clásico pasado.

🔴 NOTICIA @ellarguero Informa @antonmeana – El departamento de Integridad de la RFEF envía al Comité de Competición las palabras de Koeman tras El Clásico y el tweet de Xavi Vilajoana sobre ese arbitraje – También trasladan las declaraciones del Cucho Hernández pic.twitter.com/NPBusYCKWd — El Larguero (@ellarguero) October 27, 2020

Pero en esa ocasión no terminó en penalidad ya que no fue expulsado. Con esta suspensión, Koeman no podrá estar en el banquillo contra el Valencia en Mestalla no contra el Atlético de Madrid en el partido que puede definir el título liguero en el Camp Nou.

shop_now link=”https://www.facebook.com/FCBarcelonaAhoraMismo/” new_tab=true]Sigue FC Barcelona AhoraMismo en Facebook[/shop_now]

LEER MÁS: Estrella de Miami Heat dice que “predicamento” con entrenador no es “nuevo”