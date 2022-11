Alex Pereira venció por nocaut a Israel Adesanya en UFC 281

Dos de los mejores kickboxers de peso mediano de UFC se enfrentaron por la correa en UFC 281 cuando Israel Adesanya se jugó el cinturón contra Alex Pereira en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York el 12 de noviembre.

Y después de cinco rondas, Pereira hizo lo que había hecho dos veces antes: obtuvo una victoria sobre “The Last Stylebender”. Con Adesanya aparentemente al frente en las tarjetas de puntuación, “Poatan” buscó el final y lo consiguió: ganó un nocaut técnico en el quinto asalto.

UFC 281 marcó la coronación de Pereira como el nuevo rey del peso mediano y mejoró su récord profesional de artes marciales mixtas a 7-1. Y para Adesanya, sufrió su primera derrota como peleador de UFC de 185 libras, y su récord cayó dos 23-2.

En este punto, no está claro si la promoción le otorgará a The Last Stylebender una revancha inmediata sobre el brasileño. Sin embargo, el presidente de UFC, Dana White, no rehuyó la idea durante la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC 281.

