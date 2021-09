UFC 266 demuestra que la división de peso pesado está más intensa que nunca

No es el evento principal de UFC 266, ni siquiera la pelea conjunta en la cartelera, pero el próximo enfrentamiento de peso pesado entre Curtis Blaydes y Jairzinho Rozenstruik el 25 de septiembre en Las Vegas es exactamente el tipo de pelea que demuestra que la división de peso pesado de UFC está más caliente que nunca en este momento.

Blaydes y Rozenstruik son peligrosos mutiladores que han estado en la cúspide de luchar por el oro de UFC en el pasado solo para ver que sus esperanzas de título se esfuman después de ser aplastados por otras estrellas importantes en la división repentinamente súper profunda.

Pero tanto Blaydes como Rozenstruik siguen siendo los principales contendientes en el peso pesado, por lo que Blaydes vs.Rozenstruik será un importante enfrentamiento divisional establecido para la cartelera principal en UFC 266 el 25 de septiembre en T-Mobile Arena en Nevada.

UFC 266 se lleva a cabo el 25 de septiembre a las 10:00 p.m. hora del Este en el T-Mobile Arena en Las Vegas. La cartelera masiva está encabezada por el tan esperado enfrentamiento entre el campeón de peso pluma de UFC Alex “The Great” Volkanovski y el competidor Brian “T-City” Ortega. Se emitirá como pago por evento en ESPN+ .



En el evento co-estelar, la campeona de peso mosca femenino de UFC Valentina Shevchenko defenderá su corona de las 125 libras contra la competidora “Lucky” Lauren Murphy.

Otras estrellas importantes de UFC también estarán en acción en UFC 266, incluidos los populares favoritos de UFC Nick Diaz, Robbie Lawler y más.

Pero no se sorprenda si la pelea de peso pesado entre Blaydes y Rozenstruik realmente termina siendo la pelea que se roba el show en UFC 266.

Puede que no sean la atracción destacada en una tarjeta apilada, pero estos dos tipos pueden pelear a fondo, y el ganador debe estar bien preparado para una gran oportunidad en las filas de peso pesado en el futuro.

La división de peso pesado se calienta en UFC 266 y va más allá

Blaydes vs.Rozenstruik no solo es un enfrentamiento emocionante entre dos luchadores con tasas de éxito igualmente incondicionales y conjuntos de habilidades muy diferentes, sino que también es una pelea increíblemente importante en una de las divisiones más populares del deporte.

Blaydes vs.Rozenstruik presenta a dos de los principales contendientes que esperan seguir el ritmo del campeón de peso pesado de UFC Francis Ngannou y el campeón interino de peso pesado de UFC Cyril Gane.

Añadiendo un poder considerable a la cima de la división también se encuentra la superestrella de UFC Jon Jones, un luchador actualmente clasificado como No. 1 en la lista oficial libra por libra de UFC y uno que planea hacer su debut en las filas de peso pesado en algún momento de 2022.

Otras estrellas importantes en la división de peso pesado incluyen al ex campeón de peso pesado de UFC Stipe Miocic, el ex retador al título Derrick Lewis y el desgarbado destructor de peso pesado Alexander Volkov.

Sí, la división de peso pesado de UFC está apilada y solo debería mejorar a medida que las principales estrellas continúen luchando por la supremacía de peso pesado de UFC.

Tanto Blaydes como Rozenstruik buscan una victoria importante en UFC 266

Tanto Blaydes como Rozenstruik se han visto lo suficientemente bien en el pasado subiendo de rango como para merecer consideración para ser futuros campeones, pero de repente ambos están luchando por mantenerse entre las otras estrellas principales de peso pesado en el deporte.

En sus últimas seis peleas, Blaydes se ha visto dominante en sus cuatro victorias. Si bien algunos fanáticos de las MMA parecen no poder respaldar este estilo de aplastar y agarrar, el estadounidense ha demostrado fácilmente ser uno de los mejores contratiempos de la división de peso pesado contra todos los bateadores, excepto los más duros del deporte.

Puede que a la gente no le guste verlo pelear, pero el tipo sabe cómo ganar.

Blaydes no se para y golpea a la gente como lo hacen la mayoría de los pesos pesados, pero es uno de los mejores luchadores del deporte. Además, Blaydes ha sido increíblemente efectivo contra casi todos los pesos pesados ​​a los que se ha enfrentado, excepto posiblemente los dos bateadores más duros en la historia de los pesos pesados ​​de UFC, Ngannou y Lewis.

Contra esos delanteros mortales, Blaydes quedó inconsciente.

Mientras tanto, Rozenstruik es un kickboxer de mano dura que ha disfrutado de un tipo de éxito similar. Rozenstruik se ha visto excelente contra todos excepto contra Ngannou y Gane.

¿Mencioné que esos tipos tienen cinturones en este momento?

Claro, Rozenstruik fue aniquilado en solo un asalto por Ngannou, y fue superado en tres asaltos por las prístinas habilidades de golpe de Gane.

Pero lució como un verdadero ganador en el resto de sus peleas en UFC, y seguramente habrá aprendido de esas experiencias.

Así que tanto Blaydes como Rozenstruik son peleadores que ya han demostrado estar entre los mejores contendientes de la división, y una victoria de uno sobre el otro solo aumentará la posición del vencedor.

Uno de ellos tendrá que ganar en UFC 266 para defender su caso para escalar hacia una oportunidad por el título, pero el ganador de Blaydes y Rozenstruik seguramente estará en una posición privilegiada para lograr una gran pelea contra una de las principales estrellas de peso pesado en el futuro.

Con nombres como Ngannou, Gane, Jones y Miocic entre las estrellas más populares del deporte, una victoria de Blaydes o Rozenstruik sobre el otro podría resultar bastante lucrativa.

UFC 266: Volkanovski vs. Ortega el 25 de septiembre

UFC 266: Volkanovski vs.Ortega es una carta apilada con dos peleas por el título, así como otras tres batallas divisionales importantes.

Puede ver las peleas actualmente programadas para suceder en UFC 266 el 25 de septiembre a continuación.

Tarjeta principal (PPV)*

Alexander Volkanovski (c) vs. Brian Ortega, campeonato de peso pluma de UFC

Valentina Shevchenko (c) vs. Lauren Murphy, campeonato de peso mosca femenino de UFC

Robbie Lawler vs. Nick Diaz, pesos welter

Curtis Blaydes vs. Jairzinho Rozenstruik, pesos pesados

Jessica Andrade vs. Cynthia Calvillo, pesos mosca femeninos

Preliminares y preliminares tempranas (ESPN+, UFC Fight Pass)*

Marlon Moraes vs. Merab Dvalishvili, peso gallo

Dan Hooker vs. Nasrat Haqparast, pesos ligeros

Shamil Abdurakhimov vs. Chris Daukaus, pesos pesados

Roxanne Modafferi vs. Taila Santos, pesos mosca femeninos

Ricky Simon vs. Timur Valiev, peso gallo

Uros Medic vs. Jalin Turner, pesos ligeros

Manon Fiorot vs. Mayra Bueno Silva, pesos mosca femeninos

Karl Roberson vs. Nick Maximov, peso mediano

Matthew Semelsberger vs. Martin Sano, peso welter

* tarjeta sujeta a cambios

