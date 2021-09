Perder o ganar en UFC 266: Curtis Blaydes necesita la victoria

La cartelera principal de pago por evento de UFC 266 presenta una batalla entre dos pesos pesados mejor clasificados cuando el No. 4 Curtis Blaydes se enfrenta al No. 6 Jairzinho Rozenstruik.

Y el 25 de septiembre de 2021, será un momento de hundirse o salir a flote para Blaydes.

“Razor” tiene un récord profesional de MMA de 14-3 sin un concurso, que incluye 10 victorias por KO / TKO. Tiene victorias sobre varios nombres importantes, incluido el ex campeón de peso pesado de UFC Junior dos Santos, Alistair Overeem y Alexander Volkov. Sin embargo, Razor nunca ha podido establecerse como el principal contendiente de la división ya que ha tropezado cada vez en la cima de la montaña.

UFC 266 se lleva a cabo el 25 de septiembre a las 10:00 p.m. hora del Este en el T-Mobile Arena en Las Vegas.



Dos de las tres derrotas de Blayders se produjeron cuando tenía impresionantes rachas de victorias en UFC y estaba preparado para posiblemente ser el próximo contendiente al título. Y dado que UFC 266 es una pelea de recuperación para Razor, es imperativo que el jugador de 30 años levante la mano si quiere continuar en la pista hacia el oro de UFC.

Blaydes perdió su debut en UFC ante Francis Ngannou y fue derrotado nuevamente por Ngannou después de salir a correr

Blaydes firmó con UFC en 2016 como un profesional 5-0 e inmediatamente recibió el futuro campeón de peso pesado de UFC Francis Ngannou en su debut. Lucharon durante UFC Fight Night: Rothwell vs. dos Santos y Blaydes terminó en la segunda ronda por nocaut técnico.

Para no desanimarse, Blaydes regresó al octágono unos meses más tarde y comenzó una racha que lo vería ir 5-0 sin un concurso. Derrotó a Cody East en octubre de 2016 por nocaut técnico en el segundo asalto y luego siguió la victoria al vencer a Adam Milstead en febrero de 2017 con otro nocaut técnico en el segundo asalto.

Pero Razor dio positivo por marihuana después de la pelea y su victoria fue anulada por un no concurso. En julio de 2017, Blaydes tomó una decisión unánime sobre Daniel Omielanczuk y cuatro meses después, derrotó a Aleksei Oleinik por detención médica en la segunda ronda. En su victoria más destacada hasta este momento, Razor derrotó a Mark Hunt por decisión unánime en febrero de 2018.

Blaydes luego se llevaría los honores de Performance of the Night al golpear a Alistair Overeem con los codos en la tercera ronda de su choque de junio de 2018. Con el impulso de esta racha de seis peleas y al borde de una pelea por el título, Blaydes una vez más se encontró con Ngannou dentro del Octágono.

Desafortunadamente para Razor, la pelea fue más corta que la primera. “The Predator” lo eliminó en la primera ronda por nocaut técnico en noviembre de 2018.

Razor comenzó otra buena racha y terminó 4-0 antes de una dramática derrota ante Derrick Lewis

Después de su segunda derrota ante Ngannou, Blaydes volvió a la mesa de dibujo. Cuatro meses después, Razor se insertó nuevamente en la columna de victorias al obtener una victoria por decisión unánime sobre Justin Willis en marzo de 2019.

Blaydes saborearía la victoria en sus siguientes tres combates. Ganó dos peleas seguidas por nocaut técnico en el segundo asalto, derrotando a Shamil Abdurakhimov en septiembre de 2019 y a Junior dos Santos en enero de 2020.

Luego, Razor realizó cinco rondas por primera vez en su carrera profesional, tomando una decisión unánime sobre Alexander Volkov en junio de 2020.

Una vez más, Blaydes se había puesto en un lugar para ganar una pelea por el campeonato. En febrero de 2021, Razor estaba al otro lado del octágono frente a Derrick Lewis, pero una vez más, perdió la gran pelea. Fue brutalmente noqueado por “The Black Beast” en la segunda ronda de su evento principal en UFC Vegas 19.

Si Blaydes hubiera derrotado a Lewis, hay una buena posibilidad de que hubiera recibido una pelea interina por el título de peso pesado más adelante en el año cuando The Black Beast luchó contra Ciryl Gane en UFC 265 en agosto.

A Blaydes no le preocupa quién es el siguiente después de Rozenstruik y dice que hay ‘dimensiones alternativas’ con diferentes oponentes

La pelea de Razor con Rozenstruik es su primer combate desde que perdió ante Lewis. Y si levanta la mano en UFC 266, Blaydes sabe que hay muchas opciones posibles para él.

Recientemente habló con SportsKeeda.com antes de su pelea con Rozenstruik. Razor dijo que con una victoria, podría verse a sí mismo luchando potencialmente por el título de peso pesado contra Ngannou o Gane, dependiendo de quién gane la presunta pelea de unificación.

Blaydes también dijo que una pelea con el ex campeón de peso pesado de UFC Stipe Miocic o el ex campeón de peso semipesado de UFC Jon Jones también está sobre la mesa.

“Hay dimensiones alternativas”, dijo Blaydes a través del medio. “Hay una realidad alternativa en la que, después de esto, después de vencer a Jairzinho, obtengo el ganador de Ngannou vs. Gane. Y hay una realidad alternativa en la que obtengo a Stipe. Hay una realidad alternativa en la que obtengo a Jon Jones. Hay tantos diferentes … Simplemente no he puesto mucha energía en eso. Quién sabe lo que pasa. Eso no depende de mí”.

Rozenstruik dijo que está preparado para lidiar con la lucha libre de Blaydes

“Bigi Boy” es conocido como un artista del nocaut, ganando 11 de sus 12 combates profesionales de MMA por KO o TKO. Entonces, cuando está encerrado en la jaula en UFC 266 frente a Blaydes, Rozenstruik sabe que probablemente se defenderá de la lucha de Razor, así como de sus golpes.

“Voy a entrar y trabajar”, dijo Rozenstruik en una entrevista reciente con James Lynch de MMANews.com . “Eso es todo. Voy a ver a dónde quiere ir Curtis. Sabe que soy delantero. Sé que intentará atacar conmigo. Sé que quiere luchar conmigo. Y estaré preparado para todo eso. No tengo miedo de luchar. Y sí, para mí, es increíble. Y volverá a estar con los fanáticos, y la imagen completa está ahí, y la exageración está ahí. Así que estoy muy emocionado. No puedo esperar”.

Rozenstruik espera que al derrotar a Blaydes, se coloque cerca de un puesto de contendiente superior. Y según el peso pesado, quiere pelear una vez más antes de que termine el año para tener una oportunidad de campeonato.

“Correcto. Quiero ganar esta pelea (y) volver a la pelea por el título en línea “, dijo Bigi Boy.” Y sí, si necesito una pelea más por el título, es justo para mí. Y realmente quiero una pelea más para este año después de este, así que voy a trabajar en eso”.

