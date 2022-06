UEFA Nations League: ¿Cómo ver Gales vs Ucrania en EE.UU.?

Los futbolistas de Ucrania muestran un signo especial de honor para su país y luego se enfrentan a Gales en las eliminatorias para la Copa del Mundo el domingo 5 de junio.

En los Estados Unidos, el partido (hora de inicio del mediodía, hora del Este) será televisado por ESPN2 y también se transmitirá en vivo por ESPN+.

Previa Gales vs Ucrania

Los futbolistas de Ucrania reconocerán la guerra en curso de su país con Rusia colgando una bandera en el vestuario antes del partido de clasificación para la Copa del Mundo del domingo. El entrenador en jefe Oleksandr Petrakov, quien compartió la noticia, dijo que la bandera provenía de soldados ucranianos según Reuters.

“Es una situación realmente difícil en Ucrania, y no todos tienen la oportunidad de ver fútbol, y no todos ven fútbol debido a todos los problemas”, dijo Petrakov a los medios el sábado según Reuters. “A pesar de esto, intentaremos concentrarnos mañana y hacer un gran partido”.

Gales, el oponente de Ucrania, también se centrará en el juego mientras es una especie de perdedor que no está relacionado con la sequía de 64 años de la Copa Mundial del país. Gales reconoce que “la mayoría del mundo quiere que Ucrania pase” a la Copa del Mundo, como dijo el técnico Robert Page según la BBC.

Una forma en que Gales no es un desvalido es en el campo donde el equipo disfruta de una racha invicta de 18 juegos desde noviembre de 2018. Gales venció a Austria 2-1 en marzo para enfrentarse a Ucrania en la clasificación para la Copa del Mundo.

“El deporte es el deporte, y no esperamos ningún regalo de Gales o una victoria injusta”, dijo Petrakov según Reuters. “Sabemos lo difícil que será contra ellos. Este es el partido más importante de nuestras vidas. Realmente deseamos ganar, y haremos todo lo posible para obtener una victoria”.

Ucrania llegó a la clasificación final al vencer a Escocia 3-1 el miércoles 1 de junio. Ahora, Ucrania buscará su primera aparición en la Copa del Mundo desde 2006.

Para ganar, Ucrania necesitará frenar al extremo galés Gareth Bale, quien encabeza al equipo en anotaciones con 38 goles.

“Solo hemos jugado una Copa del Mundo, por lo que este es un trampolín que todos queremos tomar para jugar al más alto nivel y tenemos un juego masivo que estamos desesperados por ganar para lograr nuestro objetivo”, dijo Bale a través de la BBC.

“Entendemos las cosas horribles que suceden en Ucrania”, agregó Bale. “Nuestros corazones están con los niños, las familias y la gente de Ucrania. Todos nos hemos sentido muy mal durante este tiempo y no hemos podido hacer demasiado. Pero ven mañana es un partido de fútbol. Queremos ganar”.

El ganador del enfrentamiento Gales-Ucrania jugará contra Estados Unidos en el partido inaugural de la Copa del Mundo de noviembre para el juego grupal. En particular, Gales-Ucrania retrocedió debido a la invasión de Rusia.

Esta es la versión original de Heavy.com

