Tyson Fury deja preplejo a Francis Ngannou tras comentario inapropiado: ¿Qué dijo el campeón?

Tyson Fury y el campeón de peso pesado de laUFC, Francis Ngannou, discutieron la posibilidad de una súper pelea después de la última victoria de “Gypsy King” el sábado, aunque otro intercambio entre los dos pesos pesados ​​​​dejó a la audiencia un poco desconcertada.

“Vamos a descubrir quién es el hijo de p**a más malo del planeta”, dijo Ngannou con Fury a su lado. “Tengo un par de meses, y estaré de nuevo en pie”.

Ese comentario obligó al entrevistador a responder por las malas palabras, pero Fury fue un paso más allá y le hizo a Ngannou una pregunta muy personal, y NSFW, sobre su hombría.

“¿Tienes un corey grande?”, preguntó un Fury entusiasmado varias veces, señalando hacia abajo.

Ngannou no pareció entender la pregunta, así que simplemente sonrió y dijo: “por cierto, felicitaciones”.

Francis Ngannou, Tyson Fury insinúan una pelea ‘híbrida’

Hay una razón por la que Ngannou estuvo presente y es porque el campeón de UFC puede ser el próximo hombre con el que Fury suba al ring. Se rumorea que los dos campeones de peso pesado están trabajando en una pelea de exhibición de alto pago y dieron más detalles sobre esa pelea el sábado.

“Va a ser una pelea híbrida con diferentes tipos de reglas, ya sabes”, dijo Ngannou. “Guantes de MMA en el ring, un poco mezclados, un poco diferentes”.

Fury sonaba genuinamente emocionado por la pelea para determinar el mejor peso pesado entre los dos hombres grandes.

“Esta será una pelea muy especial, como nunca antes se había visto en la historia de nuestro deporte”, dijo Fury. “No estamos hablando de dos tipos ligeros. Yo mido 270, él pesa 270 libras. Será una pelea explosiva cuando suceda”.

Fury dijo que después de la pelea se retirará, pero no descartó una exhibición alegre contra Ngannou u otra persona.

“No descartaré las exhibiciones, seguro”, Fury said about his future. “Consigue algo de ese dinero de Floyd Mayweather. Quiero divertirme. Soy un animador. Entretengo, eso es lo que mejor hago. Quiero divertirme.

“Francis Ngannou estuvo aquí hoy, está en mi lista negra en una pelea de exhibición. Como él quiera: en una jaula, en un ring de boxeo, guantes de boxeo, guantes de UFC, podemos hacer que suceda. Creo que todo el mundo quiere verlo. Es un monstruo de hombre. Soy un monstruo de hombre. Así que será un choque de titanes seguro”.

Francis Ngannou recuperándose de una cirugía de rodilla

La línea de tiempo para la pelea es en algún momento de 2023, y Ngannou aún necesita recuperarse por completo de la cirugía por lesiones de LCA y MCL que sufrió antes de su última pelea contra Ciryl Gane.

“La cirugía de rodilla salió muy bien”, escribió Ngannou en Instagram a mediados de marzo. “PD: sin daño de menisco. Gracias al Dr. Alattrache y al personal por cuidarme tan bien. Atentamente, EL REY.”

Se espera que Ngannou necesite alrededor de nueve meses para recuperarse del procedimiento. Mientras mira una pelea con Fury, su futuro en UFC está en duda. Dijo que no renovaría su contrato con UFC si no tuviera la opción de boxear.

“No, ya no pelearé por $500,000, $600,000”, dijo Ngannou antes de UFC 270. “Quiero decir, se acabó. Se acabó. Acabo de hacer esto. Acepté esta pelea por una razón personal, y porque quiero asegurarme de que, independientemente, incluso si es injusto, me han tratado mal, puedo presentar mi caso para decir que he completado las ocho peleas. Pero no.

“Hemos tenido esta discusión (boxeo) durante un año, y parece que estaban de acuerdo con eso. Lo que sea que estés haciendo, sea cual sea el evento, ya sea boxeo, cuando el UFC está involucrado, simplemente lo hará más grande. Eso no es cuestionable. Así que sí, si quiero boxear, me gustaría que el UFC se involucre”.

