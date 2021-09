Tyron Woodley cumplió su promesa: ¿Qué se tatuó?

Bueno, “The Chosen One” lo hizo.

El ex campeón peso wélter de la UFC, Tyron Woodley, se ha tatuado “I love Jake Paul” (“Amo a Jake Paul”) en el cuerpo. Woodley y “The Problem Child” pelearon el mes pasado y la sensación de redes sociales derrotó a la leyenda del MMA por decisión. Woodley, pensando que había ganado la pelea, desafió a Paul a una revancha, diciendo que se tatuaría si Paul accedía a boxear nuevamente con él.

Casi un mes más tarde, The Chosen One ha cumplido con hacerse el tatuaje. Y la sorpresa es que el ex campeón de la UFC se lo hizo en su dedo mayor.

“Te amo, hijo”, escribió Woodley en Instagram el 27 de septiembre de 2021. “Ahora ven y toma esta paliza porque escuché que has estado contestando a tus mayores. @jakepaul #ManOfMyWord (#HombreDePalabra). ¡¿DÓNDE ESTÁS?!”

Aquí está el tatuaje:

Tras la pelea, Paul publicó los “lineamientos para el tatuaje” de Woodley

Tras el combate, The Problem Child publicó un listado de reglas a seguir por The Chosen One al momento de tatuarse.

Paul escribió: “Lineamientos para el tatuaje de Tyron: 1. 3×2 pulgadas como mínimo. 2. No cubrirselo. 3. Permanente. 4. Debe publicarlo en redes sociales. 5. Debe ser visible aún con pantalones cortos y remera”.

Tyron’s tattoo guidelines: 1. 3×2 inches at least ✅ 2. Can’t get it covered ✅ 3. Permanent ✅ 4. Must post on social media✅ 5. Has to be visible with shorts and shirt on✅ — Jake Paul (@jakepaul) August 30, 2021

No está claro si Woodley efectivamente siguió todas las reglas, específicamente la que Paul impuso respecto del tamaño del tatuaje.

Este mes, Paul participó en el podcast “Full Send” y dijo que no “tenía sentido” volver a pelear con Woodley, especialmente porque no se había hecho el tatuaje hasta entonces.

“Yo digo, ‘¿Dónde está el tatuaje?’ Ahora dice tenés que firmar el contrato y luego me haré el tatuaje”, dijo Paul a través de MMA Fighting. “El tatuaje fue una apuesta anterior a esta pelea. El perdedor debía hacerse un tatuaje. Y ahora está tratando de cambiarlo por la revancha. No tiene sentido [pelear con él otra vez]. Si se hubiera tatuado y la publicación se hubiese hecho viral y todo el mundo estuviera diciendo ‘Jake lo hizo’, yo diría ‘Es como que tengo que hacerlo’. Pero él lo arruinó”.

“Él dice: ‘Oh, me lo haré una vez que firmes el contrato’. No, lo arruinaste. Sólo hazte el tatuaje y ahí decidiré. Pero creo que me esperan cosas más grandes y mejores. Quiero pelear contra un boxeador de verdad. Veremos qué me depara el destino”.

¡Sigue la página de la UFC en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Recientemente, Paul le ofreció $1 millón a Tommy Fury por una pelea

De acuerdo con el reciente desafío de The Problem Child, todo parece indicar que tiene el ojo puesto sobre el boxeador inglés Tommy Fury. Tommy, quien es medio hermano del campeón de peso completo Tyson Fury, peleó en la previa de Paul vs. Woodley, derrotando a Anthony Taylor por decisión.

Paul afirmó en redes sociales haberle ofrecido $1 millón a Fury por una pelea, pero “TNT” se negó.

Más tarde, Fury confirmó el ofrecimiento, pero manifestó que la paga no era suficiente como para “salir de la cama” teniendo en cuenta la popularidad de “TNT” y lo mucho que esa pelea podría generar.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: LeBron James habló sobre el tema de la vacunación: ¿No está vacunado?