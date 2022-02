Tyler Herro del Heat habla sin tapujos sobre su exclusión del Juego de Estrellas

Tyler Herro es un All-Star. Eso es todo. Punto final; sin sis ni peros. Desafortunadamente, los entrenadores de la Conferencia del Este no lo hicieron oficial en su selección de jugadores de reserva para el espectáculo de la NBA de febrero. Por lo que la estrella del Miami Heat actualmente se encuentra mirando desde afuera.

Seguro, Jimmy Butler obtuvo un lugar en el partido, y eso es algo con lo que la Heat Nation puede contar. Aún en un año en el que ha luchado contra lesiones, el líder de Miami continúa siendo reconocido como un jugador de élite en la liga; eso es gran cosa.

Sin embargo, los logros de Herro hablan por sí solos.

Al momento de esta nota, el Heat se encuentra virtualmente empatado con los Bulls por la mejor marca del Este. Y ningún otro jugador del club ha jugado tantos minutos ni anotado tantos puntos como Herro, quien está promediando 20,1 puntos, 4,8 rebotes y 4,0 asistencias por partido esta temporada y acertando 37,1% de sus triples.

Para que conste, sólo nueve jugadores de la liga tienen una línea de 20-4-4 o más al lanzar de tres a ese ritmo. Siete de ellos son All-Stars, uno es Kyrie Irving — quien sería un All-Star, de no ser por su estatus de vacunación — y el otro es CJ McCollum, quien juega para un equipo de los Blazers de 21-31.

Por lo que cuando se le preguntó acerca del desaire tras el último partido del Heat, Herro comprensiblemente no se mostró como un tipo alegre.

Herro sin reservas acerca de su exclusión del All-Star





Tras la victoria de los suyos sobre los Spurs el jueves — un partido en el que el jugador obtuvo la marca más alta del equipo con 24 puntos, mientras que agregó cinco rebotes, cinco asistencias y dos robos — se le preguntó a Herro acerca de su opinión en torno a la omisión del All-Star.

Mientras que remarcó el reconocimiento a Butler por haber sido elegido, sus palabras y lenguaje corporal a lo largo del intercambio con los medios allí reunidos dejaron en claro que estaba molesto por lo ocurrido.

“Quiero decir, es lo que es. Ya saben, siento que he tenido un año All-Star hasta el momento… Realmente todo lo que tengo para decir es felicitaciones a mi compañero de equipo Jimmy”, sostuvo Herro. “Eso es todo lo que realmente tengo para decir al respecto.”

Cuando se le preguntó si el desaire lo motivaría de aquí en adelante, el jugador de 22 años no dudó que lo haría. Asimismo, agregó que haber sido pasado por alto se ha convertido en uno de los temas de su carrera basquetbolística.

“Desde luego”, dijo. “Toda mi vida me han dejado fuera de múltiples partidos All-Star; en la escuela secundaria, en la universidad. No es nada nuevo para mí. Supuse que no lo lograría; está todo bien. Por alguna razón, mi nombre nunca figura en el All-Star Game. Es lo que es.”

A Herro no le importa su apoyo para All-Star

En las semanas previas al anuncio de los All-Star, un número de críticos de básquetbol defendieron a Herro como participante del gran partido. Por su parte, Kendrick Perkins de ESPN tuiteó brindando su apoyo. Más recientemente, fue el miembro del Hall of Fame Charles Barkley quien abogó por incluirlo.

Sin embargo, Herro no encuentra consuelo en dicho respaldo. Cuando se le preguntó si el apoyo recibido de parte de Sir Charles en particular significaba algo para él, el escolta del Heat se mantuvo impávido.

“En realidad no, porque no lo logré. Por lo que no significa nada”, dijo desapasionadamente.

