Tuttosport anuncia el ganador del premio Golden Boy ¿quién lo ganó?

El joven atacante noruego del Borussia Dortmund, Erling Haaland fue reconocido el sábado como el ganador del premio al mejor jugador joven del fútbol mundial. El galardón ofrecido por la publicación italiana Tuttosport, quien ha dado este reconocimiento desde el 2003, dio a conocer los resultados en el que el jugador de 20 años terminó con la mayor cantidad de votos.

La publicación además resalta que es el primer jugador nórdico en ser reconocido con este premio aunque esto generó un poco de controversia ya que muchos creían que habían otros candidatos dignos de ganar este premio.

Durante esta última campaña anotó 44 goles, 18 de ellos con el Dortmund después de su traspazo proveniente del Salzburgo en el cual jugó liga y Champions.

En esta edición, el jugador nacido en Leeds, Inglaterra fue elegido por un grupo de periodistas europeos al recibir 302 puntos. Con esa cantidad superó a Ansu Fati del Barcelona (239) y al canadiense Alphonso Davies del Bayern Múnich (226).

Hubo polémica por ese lado ya que Ansu Fati comenzó con consolidarse como pieza vital del Barcelona. Davies también armó un caso importante para ganar el premio después de convertirse en uno de los mejores laterales izquierdos del mundo y fue parte integral el triplete del cuadro bávaro.

Este último fue el mejor entre los jugadores provenientes del continente americano. Entre la lista también se incluían su compañero de equipo, Jadon Sancho.

En Alemania, la noticia fue recibida con mucha alegría, especialmente por parte de su equipo.

La Bundesliga lo felicitó y le hizo un video tributo en redes sociales.

Además de los mencionados, habían jugadores como Mason Greenwood del Manchester United, Fabio Silva del Wolverhampton, Phil Foden del Manchester City, Callum Hudson-Odoi del Chelsea, Sandro Tonali del Milan y Ferrán García que recientemente llegó al City proveniente del Valencia.

Los mejores de América

El país que fue mejor representado fue Brasil con seis nominados: Gabriel Martinelli (Arsenal), Paulinho (Bayer Leverkusen), Reinier (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid), Tetê (Shakhtar Donetsk) y Vinicius Jr. (Real Madrid).

También estaban el americano-holandés Sergiño Dest del Barcelona. El jugador que representa a la selección estadounidense estuvo entre los nominados como lo fue el canadiense Jonathan David quien llegó al Lille esta temporada prveniente del Genk de Bélgica.

Haaland se una a la lista de ganadores que incluye a jugadores como João Felix, Kylian Mbappé, Raheem Sterling, Paul Pogba, Isco, Kun Agüero y Leo Messi entre otros.

