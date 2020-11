Tras nocaut, Anderson Silva recibe suspensión ¿por qué?

Para muchos, la pelea del sábado del legendario Anderson Silva muy probablemente fue su última en la UFC. Ahora, que haya posibilidades que termine yendo a otra compañía a pelear es algo posible pero muy poco probable.

Esto después de que la Comisión Atlética del Estado de Nevada decidiera dictaminarle una suspensión de seis meses después de ser noqueado por el jamaquino Uriah Hall en el cuarto asalto de la pelea estelar de la UFC.

Silva, quien anunció su retiro después de la pelea sufrió una fractura de nariz y un corte profundo en su ceja izquierda en una pelea muy reñida.

Esta suspensión estará impuesta en el evento que ‘Spider’ decida cambiar de parecer y buscar una pelea más. Si fuese así Silva no podrá entrenar hasta principios del mes de marzo.

Estas lesiones fueron las más serias que ha tenido Silva desde su pelea revancha con Chris Weidman. En ese enfrentamiento, Silva terminó sufriendo una fractura de pierna tras dar una patada.

Descartado por Dana White

Para el presidente de la UFC, la carrera de Anderson Silva ya ha terminado, pero no fue del todo convincente. El exuberante empresario indicó que lamentó darle la pelea al luchador de 45 años aunque todaviá tenía dos enfrentamientos pendientes de acuerdo a su actual contrato con dicha empresa.

”Cometí un gran error. No debí permitirle pelear esta noche, pero por respeto a él, siendo una leyenda de este deporte y compañía, hice algo con el que estaba en desacuerdo. Anderson Silva no debe pelear más. No le permitiré pelear (en la UFC) más,” lanzó.

Silva solamente ha ganado una de sus últimas nueve peleas y ha recibido críticas por no retirarse antes.

Hall también suspendido

El ganador de la pelea también tendrá que estar fuera del octágono por tiempo extendido. El peleador de 36 años también estará seis meses suspendido por lesiones que sufrió en sus manos y en su pierna derecha durante esa pelea. También estará sin poder entrenar durante los próximos 30 días. El no recibirá permiso de volver a pelear hasta que sea visto por un doctor ortopédico que le de luz verde para volver a competir.

Si no es capaz de mostrar la pruebas necesarias, Hall tendrá que estar fuera de acción hasta el 30 de abril próximo.

