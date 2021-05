[VIDEO] Un fan de los New York Knicks escupe a Trae Young

La sequía finalmente terminó, ya que los New York Knicks ganaron oficialmente su primer partido de playoffs en ocho años. Los Knicks derrotaron a los Atlanta Hawks, 101-92 el miércoles por la noche, y han empatado la serie a uno.

De todo lo que ha ocurrido en la cancha entre los Knicks y los Hawks, gran parte de la atención se ha centrado en la rivalidad incipiente entre los fanáticos de los Knicks y el All-Star Trae Young de los Hawks después de que este anotara la canasta ganadora del primer partido.

TRAE YOUNG 🔥 32 PTS

10 AST

7 REB

GAME WINNER pic.twitter.com/cpFFHUoj48 — Ballislife.com (@Ballislife) May 24, 2021

¿Escupió un fanático de los Knicks a Trae Young?

Después del partido del miércoles, apareció un video en Twitter que parece mostrar a un fan en el Madison Square Garden escupiendo a Young. Young estaba sacando el balón en la línea de banda y si miras de cerca el video, parece que hay saliva saliendo hacia su dirección. Young estaba de espaldas y no podía ver lo que sucedía.

Did a Knicks fan spit on Trae Young? 😬 (@jamosramos4 ) pic.twitter.com/iOm44o0rgG — NBA Central (@TheNBACentral) May 27, 2021

Trae Young y los fans de los Knicks protagonizan la gran rivalidad del momento

Las cosas se han calentado especialmente entre los fanáticos de los Knicks y Young en esta serie después de que él anotara la canasta ganadora del primer partido e hiciera callar el Madison Square Garden. Los fanáticos de Nueva York han sido duros con Young, pero Young ve su hostilidad hacia él como máxima señal de respeto.

“Me alegro de que los fanáticos hayan vuelto, MSG estuvo genial esta noche y me alegro de que todos hayan podido experimentarlo. Conozco la historia de los jugadores que vienen aquí y son odiados, y lo tomo como un cumplido, para ser honesto contigo”, dijo Young después del Juego 1 a Peter Botte del New York Post. “Obviamente estoy haciendo algo bien si me odias tanto. Simplemente me concentro en ayudar a mi equipo a conseguir la victoria. Al final del día, nos reiremos los últimos, si hacemos eso”.

Russ got heated after a fan threw popcorn at him pic.twitter.com/XyMRUxUVwc — Bleacher Report (@BleacherReport) May 27, 2021

Russell Westbrook, involucrado en altercado con un fan el miércoles

Young no fue la única estrella de la NBA involucrada en una situación no deseable con un fan el miércoles. Después de sufrir una lesión en el tobillo, la estrella de los Washington Wizards, Russell Westbrook, fue escoltado al vestuario del Wells Fargo Center y un fanático de los Sixers le arrojó un cubo de palomitas de maíz. A Westbrook lo tuvieron que parar para que no subiera a las gradas a enfrentarse al fanático que finalmente fue identificado y escoltado fuera de la arena. Habló sobre eso después del juego:

“Para ser completamente honesto, esta mierda se está saliendo de control. La cantidad de falta de respeto, la cantidad de fanáticos que simplemente hacen lo que quieren hacer, es lamentable”, dijo Westbrook a los periodistas después del juego en ESPN. “Hay ciertas cosas que cruzan la línea. En cualquier otro escenario, si un tipo me echara palomitas de maíz en la cabeza, ya sabes lo que pasaría. En los estadios hay que empezar a proteger a los jugadores. Veremos qué hace la NBA”.

Los Knicks buscarán conseguir una ventaja de 2-1 en la serie cuando se enfrenten a los Hawks el viernes.