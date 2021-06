Tour de Francia 2021: ¿Cómo verlo en línea en EE.UU.?

El Tour de Francia 2021 comienza el sábado 26 de junio y continúa hasta el domingo 18 de julio.

En los Estados Unidos, cada etapa será televisada por NBC Sports Network o NBC. Pero si no tiene cable, puede ver la cobertura en Peacock Premium si lo tiene, o si está buscando algunas opciones diferentes, aquí hay otras formas en que puede ver una transmisión en vivo del Tour de Francia 2021 en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en la mayoría de los mercados), NBC Sports Network y más de 100 canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver el Tour de Francia 2021 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV también viene con 250 horas de espacio DVR en la nube.

NBC (en vivo en mercados selectos) y NBC Sports Network están disponibles en el paquete de canales “Sling Blue” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con estos canales, y puede obtener su primer mes (que cubrirá la totalidad del Tour de Francia 2021) por solo $10:

Obtenga Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver el Tour de Francia 2021 en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV , LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y NBC Sports Network están incluidos en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero el monto que debe pagar hoy será de $ 0 cuando se registre. Si miras contenido en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba AT&T TV

Una vez registrado en AT&T TV, puede ver el Tour de Francia 2021 en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, Teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en la mayoría de los mercados), NBC Sports Network y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que puede probar gratis con una prueba de siete días:

Prueba gratis Hulu

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puede ver el Tour de Francia 2021 en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360 , PlayStation 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo también viene con 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Tadej Pogacar es el favorito para ganar el Tour de este año después de ganarlo en septiembre del año pasado. El joven de 22 años ahora intentará ganar carreras consecutivas contra rivales como Primoz Roglic, Geraint Thomas, Richard Carapaz, Miguel Ángel López y Enric Mas, que se encuentran entre los principales contendientes.

Una historia interesante a seguir será el regreso de Mark Cavendish a la carrera por primera vez desde 2018. Cavendish tiene cinco victorias en lo que va de temporada, a través de Cycling News, incluidas cuatro en el Tour de Turquía en abril y otro en el Tour de Bélgica a principios de junio.

“La preparación no fue ideal porque no tenía ningún entrenamiento en altura, pero después del Tour de Turquía tuvo un breve descanso y luego vino a Grecia conmigo y tuvimos un buen campo de entrenamiento durante 10 días, un campo duro. Hizo un buen bloque de carreras y luego la semana pasada ganó la etapa final del Tour de Bélgica contra algunos de los mejores velocistas del mundo”, dijo el entrenador Vasilis Anastopoulos sobre Cavendish.

“Ha demostrado que está en buenas condiciones, continuó entrenando la semana pasada y estoy seguro de que irá al Tour en una forma que le permitirá ganar al menos una etapa”, agregó Anastopoulos.

Habrá 184 corredores compitiendo en el Tour este año – 23 equipos tendrán ocho corredores cada uno. A continuación, se muestra una vista previa del curso y las distintas etapas del mismo:

Etapas:

• Ocho escenarios planos

• Cinco etapas montañosas

• Seis etapas de montaña con 3 finales en altitud (Tignes, Saint-Lary-Soulan col du Portet, Luz Ardiden)

• Dos etapas de contrarreloj individuales

• Dos dias de descanso

Etapas previstas para la carrera:

• Primera etapa: 26 de junio, Brest a Landerneau, 197,8 km

• Segunda etapa: 27 de junio, Perros-Guirec a Mûr-de-Bretagne Guerlédan, 183,5 km

• Tercera etapa: 28 de junio, Lorient a Pontivy, 182,9 km

• Cuarta etapa: 29 de junio, Redon a Fougères, 150,4 km

• Quinta etapa: 30 de junio, de Changé a Laval, 27,2 km (ITT)

• Sexta etapa: 1 de julio, excursiones a Chateuxroux, 160,6 km

• Séptima etapa: 2 de julio, Vierzon a La Creusot, 249,1 km

• Octava etapa: 3 de julio, Oyonnax a Le Grand Bornard, 151 km

• Novena etapa: 4 de julio, Cluses a Tignes, 145 km

• 10a etapa: 6 de julio, de Albertville a Valence, 190,7 km

• 11a etapa: 7 de julio, Sorgues a Malaucène, 199 km

• 12a etapa: 8 de julio, Saint-Paul-Trois-Châteaux a Nîmes, 159,4 km

• Etapa 13: 9 de julio, Nimes a Carcassone, 219,9 km

• Etapa 14:10 de julio, Carcassone a Quillan, 184 km

• 15a etapa: 11 de julio, Céret a Andorre-La-Vieille, 191,3 km

• Etapa 16:13 de julio, Pas de la Case a Saint-Gaudens, 169 km

• Etapa 17:14 de julio, Muret a Col du Portet, 178,4 km

• 18a etapa:15 de julio, Pau a Luz Ardiden, 127,7 km

• 19a etapa: 16 de julio, de Mourenx a Libourne, 207 km

• Etapa 20:17 de julio, Libourne a Saint Emilion, 30,8 km (ITT)

• Etapa 21:18 de julio, Chatou a París, Campos Elíseos, 108,4 km

