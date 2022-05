Tony Ferguson comparte interés por ir a la guerra contra estrella de la UFC

Durante una entrevista reciente, el ex campeón interino de peso ligero de la UFC Tony Ferguson compartió su interés por pelear contra el también ex titular interino del cinturón, Dustin Poirier.

“El Cucuy” sufrió una dura derrota ante Michael Chander en el marco de la UFC 274 a principios de este mes. Aunque Ferguson tuvo un sólido primer round, lastimó a “Iron” y lo derribó; Chandler conectó una despiadada patada en la cabeza y noqueó a El Cucuy a segundos de haber comenzado el segundo asalto.

Ferguson está protagonizando una racha de 0-4, la peor de su carrera profesional de MMA. Pero, para no desalentarse, Ferguson aún está en la búsqueda del oro indiscutible de la UFC. Y el luchador le dijo a MMA Junkie que “no sería malo” entrar en una impresionante batalla con “The Diamond” en siguiente lugar.

“Me encantaría poder pelear contra Dustin Poirier”, dijo Ferguson. “Obviamente le gusta estar parado. Una batalla de pie no estaría mal.”

Poirier ocupa el puesto número 2 en la división de peso ligero y una victoria sobre él catapultaría a Ferguson de regreso a la cima de la división. Y en cuanto a cuándo peleará a continuación, Ferguson le informará a la UFC cuando esté listo.

“Cuando esté listo para pelear, se lo haré saber a la UFC”, continuó Ferguson. “Te garantizo que ellos también me avisarán, ‘Oye, este es a quien tenemos’”.

Ferguson dijo ‘volvió a nacer’ y que está ‘aquí para hacerse cargo’

Recientemente, Ferguson también le dio su opinión a MMA Junkie sobre el KO de Chandler. En resumen, obviamente no era el resultado que esperaba El Cucuy. Sin embargo, a sus 38 años, se siente “renacido” y listo para “tomar el control” de la división de peso ligero.

“Me noquearon”, dijo Ferguson a través del medio. “No quiero que esa m***** vuelva a suceder. Uno, podría haberse evitado, y dos, debería haber acabado con él en el primer round. Tan pronto como lo derribé. Los pequeños básicos que podría haber utilizado para asegurarme de haber terminado en el primer asalto, y todos me estarían besando el trasero. Pero Dios obra de maneras misteriosas y aún no está listo, hijo.”

“Me hizo sentarme y tomar una siesta y descansar por un segundo, porque trabajo duro entrenando con esta humildad que la gente quiere presentarme. Soy un hombre nuevo. No me importa. He estado en el infierno y he vuelto y estoy aquí ahora. Nací de nuevo. Y estoy aquí para tomar el control.”

Ferguson está satisfecho con el primer asalto; está ‘atónito’ con el segundo round

Ferguson hizo daño durante el primer round contra Chandler, lastimándolo en los pies y al mismo tiempo conectando golpes sólidos desde atrás. El Cucuy está contento con su trabajo en el primer asalto, pero está “atónito” con su elección de retroceder durante el segundo round.

“Existe un límite a la humildad que un hombre puede atravesar. He pasado por todo, ¿no es cierto? Me quitaron el cinturón, no tengo que volver atrás y restaurar todas esas cosas. Pero retrocediendo y mirándolo, el primer round no fue tan malo. Me estaba divirtiendo ahí, tuve una buena semana de pelea.”

“Empecé a relajarme más llegando a la pelea, lo cual fue divertido. Fue realmente bueno estar de vuelta allí, seré realista. Excepto por el segundo asalto. El segundo round, todavía estoy algo atónito por haber retrocedido.”

