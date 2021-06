Tom Brady contesta pregunta de su esposa sobre su posible retiro: ¿Qué dijo?

Tom Brady inicialmente evadió la pregunta sobre qué más tiene que demostrar” por parte de su esposa, Gisele Bündchen, poco después de ganar su séptimo Super Bowl.

Brady ha podido contestar esa pregunta de manera pública, la última vez siendo el miércoles en su segunda aparición de la temporada libre en el Late Late Show With James Corden. Brady habló con Corden entre un juego de golf y lanzando un balón de fútbol americano.





“Es difícil dejar algo del cual piensas que sigues siendo bueno, puedes hacery quieres hacer,” Brady le dijo a Corden. “Así que no se trata de demostrarle a otros que lo puedes hacer, se trata de poder demostrartelo a tí mismo. Y aunque cumpla 44 esta temporada, creo que tengo una oportunidad de demostrarme a mí mismo a los 44, porque he trabajado a un punto en el cual puedo hacerlo a esta edad.”

Brady de manera indiscutible ha demostrado casi todo. Llegó a la liga como un irrelevante siendo la sexta selección, el número 199, con los New England Patriots. Comenzó como mariscal de relevo detrás del titular Drew Bledsoe pero surgió como campeón de Super Bowl después de la lesión de Bledsoe en el 2001.

El éxito nunca detuvo a Brady, ya que 19 años más tarde con seis títulos de Super Bowl más, otras nueve apariciones, cuatro más MVPs de Super Bowl MVPs, tres veces el más valioso de la temporada regular, varios récords de pases y 263 victorias. Hasta el quarteback que mucho consideraban e mejor de todos los tiempos antes que Brady, Joe Montana, admite que Brady es el mejor de todos.

¿Brady ve al mejor de todos los tiempos en el espejo?

Mientras que Brady ha sido considerado el mejor de todos los tiempos por un buen rato, no lo ve así, le dijo a Corden.

“De verdad. Nunca te sientas y piensas, ‘¿Qué voy a hacer, soy el mejor?’” le preguntó Corden.

“Es como decir, ¿qué te gusta más: ¿carne, pescado o pollo?,” Brady said.

“Carne,” contestó Corden.

“Yo también, me gusta la carne” añadió.

Brady ha lidiado el apodo “mejor de todo tiempos” un poco más directo que antes. Él se lo dijo a Michael Strahan en euna entrevista en el 2019.





“No me gusta,” dijo Brady. “Me hace sentir mal.”

“Creo que no tomo elogios muy bien,” mencionó. “Me gustaría que me dijeras: ‘eres basura, demasiado viejo, muy lento, no lo puedes hacer ya más’ y yo te diré, ‘Gracias, y te demostraré que no tienes razón.’”

“Eres más motivado por la crítica que por el éxito,” mencionó Strahan.

“Sí, probabmente,” contestó Brady.

Brady habla sobre el equilibrio

Teniendo en cuenta la cantidad de apariciones públicas que ha hecho Brady durante la temporada libre y sus emprendimientos fuera del deporte, el mariscal estelar sigue viviendo a un paso arrollador cuando no está jugando con los Bucs.

“Encontrar el equilibrio dentro de todo eso es lo que que tengo que conseguir de manera más frecuente,” confesó Brady a Corden.

Brady mencionó al tiempo “paz y tranquilidad, un poco más de tiempo para mí, más tiempo para descansar y rejuvenecerme para seguir haciendo las cosas que hago.”

¿Cuánto tiempo más jugará Brady?

Si Brady puede adquirir más equilibrio en su vida, ¿es posible que pueda jugar más allá de los 45, la edad que tiene como objetivo?

Tiene dos años de contrato con los Bucs. El gerente general del equipo, Jason Licht, dijo en una entrevista en el Rich Eisen Show el mes pasado que Brady puede jugar con los Bucs hasta que tenga 50. Sin embargo, Brady no espera hacerse eso en este momento.

“¿50? Eso es mucho tiempo. Hasta para mí, eso es mucho tiempo,” Brady le dijo a Jori Epstein de USA Today. “Siempre dije que quería jugar hasta los 45 y ese es mi objetivo.”

