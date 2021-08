Tom Brady y ex compañero bromean por redes sociales: ¿Quién es?

Un antiguo compañero de Tom Brady en los New England Patriots llegó preparado para el humor de Brady en el centro de entrenamientos de los Tampa Bay Buccaneers.

El entrenador de los Tennessee Titans, Mike Vrabel, cuyo equipo entrenará con los Bucs, jugó con Brady en New England entre 2001 y 2008. El ex apoyador de los Patriots atrapó ocho pases de anotación de Brady en jugadas cortas, según el entrenador de Tennessee.

Vrabel atrapó los ocho pases que Brady le lanzó en su carrera, y el mariscal de campo de los Bucs no pudo resistirse a bromear acerca de eso con el entrenador de los Titans luego del entrenamiento en conjunto.

“Creo que se ha calmado un poco en su vejez”, bromeó Brady. “Era más charlatán cuando era jugador. Se quejaba mucho cuando no le lanzaba el balón, como si fuera un receptor superestrella. Creo que está más relajado ahora que es entrenador.





Vrabel respondió de manera ingeniosa en redes sociales esa noche con una foto de él, Brady y el hijo mayor de este, Jack.

“Jack Brady hablando con su ex jugador de los Patriots favorito. Tom Brady también aparece en la foto”, escribió Vrabel.

Jack Brady talking with his favorite former Patriot. Also pictured, Tom Brady pic.twitter.com/ndJSht1xE0 — Mike Vrabel (@CoachVrabel50) August 18, 2021

Brady acerca de Vrabel y el rumor que lo involucraba con los Titans

Dejando las bromas de lado, Brady no deja de elogiar a Vrabel como entrenador -en especial luego de enfrentar a la defensive de los Titans en el entrenamiento. Brady lanzó muchos pases incompletes frente a los Titans el miércoles.

“Está haciendo un gran trabajo. Es un gran entrenador”, dijo Brady. “Obviamente fue un gran jugador así que entrena de la manera en la que jugaba, siendo inteligente y no se dejaba ganar muy fácilmente. Siempre fue así”.

Brady también aclaró esta semana que los Titans no fueron el equipo misterioso que no lo contrató como agente libre. El mariscal de campo de los titans, Ryan Tannehill, no fue el blanco de su comentario acerca de la NSFW en el programa The Shop, en HBO, que generó infinidad de suposiciones por parte de la prensa.

“Me encanta Ryan”, dijo Brady. “Es un gran jugador. Obviamente es un gran líder. Ha hecho un gran trabajo. Jugó maravillosamente el año pasado y también jugó muy bien el año anterior. Me ha ganado varias veces.

Los caminos de Vrabel y Brady se juntaron a nivel universitario y profesional

La historia de Brady y Vrabel comenzó durante sus días en la universidad. Brady jugaba para la Universidad de Michigan y Vrabel para los archirrivales Ohio State en la década de los 90. Vrabel, de 46 años y dos años mayor que Brady, de 44, nunca se enfrentó con el en un partido. Brady se convirtió en el titular de Michigan en 1998, dos años después del último año de Vrabel en Ohio State, en 1996.

Ganaron tres Super Bowl cuando jugaban para New England, y Brady le lanzó dos pases de anotación a Vrabel en dos de esos partidos. Vrabel se retiró en 2010 y trabajó duro entre el nivel colegial y la NFL hasta llegar al puesto de entrenador. Fue nombrado entrenador de los Titans en 2018.

No le fue bien a Brady frente a los Titans de Vrabel cuando jugada para los Patriots, habiendo perdido sus dos encuentros. Eso incluye el último partido de Brady para los Patriots en enero de 2020, antes de firmar para los Bucs.

Brady no tendrá su tercer intento el sábado ya que el entrenador de los Bucs, Bruce Arians, decidió dejar afuera a los titulares. Puede que sea la última vez que los Bucs enfrenten a los Titans en lo que le resta de carrera a Brady. Según Buccaneers.com, los Bucs no tiene programado jugar frente a los Titans este año y tampoco el que viene.

Que Tampa y Tennessee se enfrenten en el Super Bowl no sería descabellado. Si ese es el caso, podría repetirse la guerra de bromas entre Brady y Vrabel.

