Tokio 2020: final femenina Tenis entre Bencic vs Vondrousova ¿cómo ver el Live Stream?

Todo se reduce a esto: Marketa Vondrousova y Belinda Bencic se enfrentarán por la medalla de oro olímpica en tenis femenino el sábado 31 de julio.

En los Estados Unidos, el partido comenzará alrededor de las 6:00 a.m. ET (tercer partido en la cancha central, y el juego comenzará a las 2:00 a.m. ET) y será televisado en vivo por el Olympic Channel. También puede ver una transmisión en vivo (o repetición) del partido a través de NBCOlympics.com o la aplicación NBC Sports.

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar a través de las plataformas digitales de NBC, por lo que si no tiene cable o no tiene un inicio de sesión por cable, aquí hay algunas formas diferentes en las que puede ver un video en vivo. corriente de Bencic vs Vondrousova en línea:

Nota: Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página.

Puede ver una transmisión en vivo de NBC, NBCSN, CNBC, EE. UU. Y todo el contenido digital de NBC (todo en el sitio web de NBC Olympics o en la aplicación NBC Sports) a través de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puedes ver la final entre Bencic vs Vondrousova en vivo en la aplicación FuboTV , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos de esta manera, pero puede hacerlo con sus credenciales de FuboTV.

También puedes mirar cada carrera en vivo o bajo demanda a través de la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Puede ver una transmisión en vivo de NBC, NBCSN, EE. UU. Y todo el contenido digital de NBC (todo en el sitio web de NBC Olympics o en la aplicación NBC Sports) a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV, mientras que CNBC está en el complemento “News Extra” . Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con estos canales, y puede obtener su primer mes (que cubrirá la totalidad de los Juegos Olímpicos) por solo $10 (Sling Blue) o $16 ( Sling Blue + Novedades Extra):

Obtenga Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puedes ver la final entre Bencic vs Vondrousova en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de Sling TV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Sling.

También puedes mira cada carrera en vivo o bajo demanda en la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes : “Entretenimiento”, “Choice”, “Ultimate” y “Premier”. EE.UU. está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la prueba gratuita no se anuncia como tal, pero la cantidad que debe pagar hoy será de $0 cuando se registre. Si lo ve en su computadora, teléfono o tableta, no se le cobrará durante 14 días. Si lo ve en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

AT&T TV Prueba Gratis

Una vez que se haya registrado en AT&T TV, puedes ver la final entre Bencic vs Vondrousova en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de AT&T TV.

También puedes mira cada carrera en vivo o bajo demanda en la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Puede ver una transmisión en vivo de EE.UU. y más de 65 canales de televisión a través de Hulu With Live TV , que viene con una prueba gratuita de siete días:

Hulu With Live TV Prueba Gratis

Una vez registrado en Hulu con Live TV, puedes ver la final entre Bencic vs Vondrousova en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast , Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Hulu.

También puedes mirar cada carrera en vivo o bajo demanda en la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Previa final entre Bencic vs Vondrousova

Vondrousovaa sorprendió al mundo cuando derrotó a la favorita Naomi Osaka, ganando en dos sets, 6-1 6-4. Siguió eso al derrotar a Elina Svitolina, la cuarta cabeza de serie general, 6-3, 6-1, para llegar a este punto. La subcampeona del Abierto de Francia de 2019 puede tener una clasificación más baja que su oponente, pero Vondrousova es la favorita en algunos mercados iniciales, y aunque ya ha superado la mayoría de las expectativas, no odiaría agregar una medalla de oro a su vitrina de trofeos.

“Estaba pensando que dos o tres partidos habrían sido geniales, y luego le gané a Naomi, así que pensé que estaba jugando bien y que tal vez podría hacerlo mejor”, dijo Vondrousova. “Ahora estoy feliz de estar en la final. Es una sensación asombrosa. No puedo creerlo. Tal vez lo asimile más tarde. Esto es asombroso, incluso si es plata u oro, es asombroso y estoy muy orgullosa”.

Por su parte, la suiza Bencic derrotó a Elena Rybakina 7-6 (2), 4-6, 6-3, para llegar al partido por la medalla de oro. También está a una victoria de ir por el oro en dobles femeninos. Bencic ha ido 10-4 en partidos de tres sets en el año, por lo que este promete ser una batalla de ida y vuelta.

“En este momento creo que son las emociones las que me ayudan a superarlo, es la positividad”, dijo Bencic. “Es realmente así de alto. Definitivamente ahora no es el momento de detenerse. No voy a maldecirlo, vamos, vamos. Aún no está hecho. Todavía tendremos algo de energía para la final. Mis emociones en este momento, es demasiado alto. Tener una medalla es lo mejor. Incluso estar aquí como atleta, en los Juegos Olímpicos, es increíble. Tener una medalla es algo con lo que soñé y no pensé que se convertiría en realidad. Estoy más que aliviado y feliz “.

Aquí hay una comparación rápida de ambas jugadoras:

Bencic: Edad: 24 WTA Posición: 12 Títulos de carrera: 4 Carrera W/L: 291/166

Vondrousova: Edad: 22 WTA Posición: 42 Títulos de carrera: 1 Carrera W/L: 179/78

Descargo de responsabilidad: Heavy Inc. tiene relaciones de afiliación con varios proveedores de contenido de transmisión y puede recibir una comisión si se suscribe a un servicio a través de un enlace en esta página.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Tokio 2020: USA vs República Checa ¿cómo ver el Live Stream?