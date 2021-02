Tiger Woods es operado de urgencia tras accidente automovilístico – Fotos y Videos

El experimentado golfista estadounidense Tiger Woods ha sido hospitalizado en las últimas horas tras sufrir un accidente automovilístico cerca de Los Ángeles, informaron las autoridades locales.

Según el comunicado emitido por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD, por sus siglas en inglés), Tiger Woods volcó este martes “a las 7.12 AM” en la frontera de Rolling Hills Estates y Rancho Palos Verdes,

Desde el LASD detallan que en el vehículo solo viajaba Tiger Woods, quien se dirigía hacia el norte por Hawthorne Boulevard en Blackhorse Road cuando se estrelló sin otros involucrados en el siniestro.

🚨 ACCIDENTE @TigerWoods | Informa @agarciamuniz: 🎙️"Michael White, teniente del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, ha confirmado que las lesiones no ponen en riesgo su vida". 🎙️"Su manager anuncia que sufre múltiples lesiones en las piernas".pic.twitter.com/9j9EgSjRHg — Tiempo de Juego (@tjcope) February 23, 2021

#TigerWoods resultó herido en un accidente de tráfico de «de un solo vehículo» y fue liberado con pinzas hidráulicas de rescate, dijo el Departamento del Sheriff del Condado de #LosÁngeles. Woods fue internado de manera inmediata y sometido a una cirugía tras el accidente. pic.twitter.com/UHHzTHmrVA — The Mexico Post (@MexicoPost) February 23, 2021

Woods, de 45 años, fue trasladado a un hospital local por sus heridas, informa el LASD en su reporte oficial.

“El conductor y el único ocupante fueron identificados como el golfista de la PGA, Eldrick ‘Tiger’ Woods. El Sr. Woods fue rescatado de los restos del naufragio con las ‘fauces de la vida’ -herramientas hidráulicas de rescate- por los bomberos y paramédicos del condado de Los Ángeles, y luego trasladado a un hospital local en ambulancia para sus heridas”, detalla el comunicado del LASD.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement… pic.twitter.com/cSWOxKZC1w — LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021

Tiger Woods sufrió “múltiples heridas” en sus piernas, admitió su representante

Tiger Woods' agent has released a statement on his accident: https://t.co/mvMDXvc97K pic.twitter.com/dlbP5vxav4 — Golf Digest (@GolfDigest) February 23, 2021

Tras el accidente, Golf Digest se comunicó con Mark Steinberg, agente de Tiger Woods, y éste reconoció que la estrella del golf mundial sufrió “múltiples” lesiones en las piernas.

“Actualmente está en cirugía”, informó Steinberg al citado medio. A lo que agregó: “Y le agradecemos su privacidad y apoyo”.

Por su parte Henry Narvez, portavoz del condado de Los Ángeles, precisó que Woods sufrió lesiones de moderadas a críticas e informó que otro automóvil, que no estuvo involucrado en el vuelco, se detuvo a causa del accidente del golfista y fue embestido por detrás, reporta la CNN.

Tiger Woods había estado en California para filmar un corto publicitario con la cadena televisiva GOLFTV

Golf Digest explica que Tiger Woods estuvo en California para una sesión de contenido de dos días con Golf Digest / GOLFTV, después de haber sido el anfitrión del Genesis Invitational del PGA Tour durante el fin de semana.

El citado medio detalla que el rodaje involucró a Woods dando lecciones de golf a importantes celebridades, pero principalmente ofició de instructor y golpeó algunos putts. Si bien estaba de buen humor el lunes pero no llegó al campo para el segundo día de rodaje.

Respecto a su inactividad, Golf Digest recuerda que Tiger Woods le dijo este domingo a Jim Nantz (CBS) que está aguardando los resultados de una próxima resonancia magnética antes de poder comenzar a practicar y entrenar para regresar al circuito de la PGA.

Emotiva reacción de Justin Thomas al declarar sobre el accidente de Tiger Woods

Ya enterado del accidente automovilístico de Tiger Woods, el primer golfista en expresarse sobre lo ocurrido en cercanías a Los Ángeles fue Justin Thomas, quien fue entrevistado por el sitio oficial WGC Championship que se disputa esta semana en The Concession Golf Club en Bradenton, Florida.

"I just hope he’s alright. Just worried for his kids. I’m sure they’re struggling" Justin Thomas holds back tears talking about Tiger's car crash 🙏 (via @ByTheFlagstick)pic.twitter.com/LIkkzWeC0X — Bleacher Report (@BleacherReport) February 23, 2021

Aún consternado por la noticia, Thomas no pudo ocultar su sorpresa por el siniestro de Tiger y expresó su dolor ante el micrófono. “Me duele el estómago… Me duele ver a uno de mis amigos más cercanos tener un accidente, y hombre, solo espero que esté bien. Solo me preocupo por sus hijos. Estoy seguro de que están luchando”, expresó Thomas con profundo dolor.

Al ser consultado sobre la posibilidad de retirarse del certamen para acompañar a la familia de Tiger Woods en este complicado momento, Thomas prefirió ser cauto y esperar a los diagnósticos de los médicos para tomar una decisión.

Para ser honesto, no creo que sea una pregunta muy justa. “No lo sé. Me acabo de enterar. Quiero decir, necesito obtener mucha más información. Me acabo de enterar de esto 10 minutos, 15 minutos antes de venir aquí… Solo quiero asegurarme de que esté bien antes de preocuparme por nada de mí.

